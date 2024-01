26 Bei den Protesten an den A 81-Zufahrten (hier Sulz-Vöhringen) waren hunderte Traktoren unterwegs. Foto: Heidepriem

Zahlreiche Traktoren sind zum Start der Streikwoche unterwegs gewesen. Wir haben die Bilder von den A 81-Zufahrten Rottenburg bis Sulz-Vöhringen.









Neben Traktoren aller Art waren auch viele Speditionen und Handwerksbetriebe auf den Straßen. In Sulz am Neckar wurde die Landesstraße 409 ausgebremst. In Empfingen die B 463. Bei Horb waren von der Autobahn bis in die Stadt Fahrzeuge am Pendeln.