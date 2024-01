Bauernproteste im Kreis Rottweil: Auch Speditionen solidarisieren sich mit den Landwirten

8 Speditionen oder auch Lkw von holzverarbeitenden Betrieben und anderen reihen sich in die Demo-Fahrten ein. Foto: privat

Bei den Protestfahrten der Landwirte im Kreis Rottweil reihten sich auch viele Lkw in die langen Konvois der Traktoren ein.









Wie groß der Ärger auch in anderen Branchen ist, zeigte sich am Montag bei den Demonstrationsfahrten im Kreis Rottweil – unter anderem an den Autobahnauffahrten Sulz und Oberndorf, aber auch auf anderen Strecken. Fahrzeuge von Transportunternehmen, holzverarbeitenden Betrieben und andere reihten sich in den Protest ein und machten ihrem Unmut über politische Entscheidungen Luft. Im Kreis Rottweil waren auch Fahrzeuge aus anderen Landkreisen unterwegs.