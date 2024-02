Sportlerin aus Freudenstadt: Nathalie Armbruster wird Gartenschau-Botschafterin

Neu im Kreis der Gartenschau-Botschafter ist Nathalie Armbruster, Doppel-Vizeweltmeisterin in der nordischen Kombination. Als Sportlerin weiß Armbruster, wie wichtig Teamgeist und Zusammenarbeit sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. „Zwei Kommunen – eine Heimat. Das Tal – die Gartenschau 2025 – verbindet die Menschen – wie der Sport. Ich freu‘ mich drauf“, wird die 18-Jährige darin zitiert. Armbruster stehe voll hinter der Gartenschau und lebe selbst das Motto „Das Tal, ein Ort, der verbindet“.

Armbruster wohnt im Freudenstädter Ortsteil Kniebis, besucht das Kepler-Gymnasium in Freudenstadt und steht kurz vor ihrem Abitur. Der Sport und das Training verbinden sie mit Baiersbronn. Die Sportlerin habe eine tiefe Verbundenheit zur Heimat, die sich auch in der Verbundenheit zu den Menschen in der Region auszeichne, heißt es in der Mitteilung weiter. Umso mehr schätze Armbruster ihre Heimat, wenn sie aus der Ferne von den sportlichen Großereignissen zurückkomme. Die Gartenschau 2025 sei eine Art sportlicher Wettkampf der Natur, in dem die gestalterischen Talente von zwei Kommunen präsentiert würden.

Lesen Sie auch

Die Botschafter seien nicht nur Experten auf ihrem Gebiet, sondern auch enthusiastische Verfechter und Unterstützer für das gemeinsame Großprojekt, so die Veranstalter. Ihr Engagement verleihe der Veranstaltung zusätzliche Bedeutung, die nicht nur Besucher vor Ort anziehe, sondern auch überregional für Aufmerksamkeit sorge und zum Erfolg der Gartenschau beitragen werde.

Unsere Empfehlung für Sie Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn Das kosten die Tickets für das Festival im „Tal X“ Die Ticketpreise und Öffnungszeiten für die Gartenschau Freudenstadt und Baiersbronn 2025 sind nun bekannt.

Als ersten Botschafter hatten die Veranstalter im Dezember den ehemaligen Profitänzer und Tanzweltmeister Hardy Hermann bekanntgegeben.