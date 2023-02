1 Exzellente Leistungen hat Nathalie Armbruster in Kanada abgerufen. Foto: Eibner/Adelsberger

Eine erfolgreiche Junioren-Weltmeisterschaft im kanadischen Whistler liegt hinter der nordischen Kombiniererin Nathalie Armbruster vom SV/SZ Kniebis. Wie schon im Einzel in der Nacht auf Samstag holte sie sich zusammen mit Cindy Haasch, Benedikt Gräbert und Tristan Sommerfeldt in der Nacht auf Sonntag die Silbermedaille ab.

Bestleistungen in Sprung und Lauf

Nathalie Armbruster glänzte im Mixed-Event wie schon zuletzt im Weltcup bereits auf der Schanze und holte mit einem Sprung auf 97,5 Meter die beste Punktausbeute (115,7) aller Frauen. Auch Cindy Haasch lag in ihrer Gruppe auf Platz 1, die beiden Männer lagen jedoch nur im Mittelfeld, wodurch das deutsche Team zwar nach dem Springen auf Platz 1 lag, jedoch nur eine einzige Sekunde vor den starken Österreichern. Italien (+0:43 Minuten), Norwegen (+0:45) und Slowenien lagen schon deutlich zurück.

In der Langlauf-Loipe entwickelte sich dadurch ein dramatisches Rennen. Die erste Männer-Gruppe begann, der Österreicher Kilian Gütl lief sofort zu Gräbert auf, die beiden liefen zusammen die ganze Strecke an der Spitze und übergaben zeitgleich an Haasch und Lisa Hirner, die schon im Einzel sehr stark lief und sich von weit hinten kommend noch die Bronzemedaille gesichert hatte.

Kopf an Kopf bis ins Ziel

Auch die beiden ließen sich nicht aus den Augen, es folgte der Auftritt von Nathalie Armbruster, die Bestzeit bei den Frauen lief, Annalena Slamik aber nicht abhängen konnte. So waren Österreich und Deutschland auch beim letzten Wechsel gleichauf, und Tristan Sommerfeldt, der Sohn des Langlauf-Team-Olympiazweiten René Sommerfeldt, focht Rang 1 und Rang 2 mit Paul Walcher aus. Bis auf die Zielgerade lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Walcher für das österreichische Team hauchdünn mit 1,1 Sekunden Vorsprung für sich entschied.

Nathalie Armbruster, die das Kepler-Gymnasium in Freudenstadt besucht, kehrt also wie 2022 mit zwei Medaillen im Gepäck von der Junioren-Weltmeisterschaft zurück, damals hatte sie im polnischen Zakopane Bronze im Einzel und Gold im Mixed-Team gewonnen.