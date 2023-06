In der Traube Tonbach ist der neue „Gault & Millau“ mehrfach Grund zur Freude. Auch die Restaurants des „Bareiss“ in Mitteltal und das Restaurant Schlossberg in Schwarzenberg konnten wieder punkten.

Der Restaurantführer hebt Nina Mihilli, die Maître der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach, als Gastgeberin des Jahres aufs Ehrenpodest. Und die Schwarzwaldstube unter der Regie von Torsten Michel wird zudem mit fünf roten Hauben in die Spitzenkategorie des Guides aufgewertet, der Höchstbewertung, während das „1789“ unter Leitung von Küchenchef Florian Stolte mit drei schwarzen Hauben ausgezeichnet wird, informiert das Hotel in einer Pressemitteilung. „Wir gratulieren unseren Teams in der Schwarzwaldstube und im ‚1789‘ von ganzem Herzen. Die kontinuierliche Leistung eines jeden macht uns in der Traube Tonbach zu dem, was wir sind“, wird Hotelier Matthias Finkbeiner zitiert.

Stolz auf das tolle Team

Auf die Frage, was ihr die Auszeichnung bedeute, verrät Nina Mihilli: „Ein ganz großer Traum ist wahr geworden, und ich bin unfassbar stolz auf unser tolles Team.“ Im Ehrungstext heißt es: „Die Schwarzwaldstube ist ein Monolith in der deutschen Restaurantlandschaft, eine Legende. Wer sich hier bewähren will, bekommt es mit einem Rucksack von historischem Gewicht voller Erwartungen und Ansprüche zu tun, wie ihn nur wenige schultern können. Nina Mihilli gelingt das, so scheint es, mit Leichtigkeit.“

Ein Kindheitstraum

Für sie erfüllte sich im Alter von gerade 29 Jahren bereits mit der Ernennung zur Maître im Sommer 2022 ein Kindheitstraum. Bereits seit 2015 wirkt sie in der Traube Tonbach.

Durch ihre Passion avancierte sie an der Seite ihres Vorgängers zu dessen Stellvertreterin und Nachfolgerin, heißt es weiter. Als erste Gastgeberin der Schwarzwaldstube teilt sie sich mit Sommelier Stéphane Gass und ihrem neunköpfigen Team die Verantwortung für den exzellenten Service. „Wir feiern den Genuss mit unseren Gästen, ganz authentisch und fröhlich, weil wir selbst soviel Freude dabei haben“, erklärt die ausgezeichnete Gastgeberin.

Ihr Handwerk lernte sie nach dem Abitur von der Pike auf. Nach einer Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Posthotel Achenkirch in Österreich sowie Stationen im Trofana Royal in Ischgl und bei Holger Bodendorf auf Sylt kam sie 2015 erstmals ins Team der Traube Tonbach.

Die lockere, aber immer auf den Gast fokussierte Servicekultur hat in der Schwarzwaldstube eine lange Tradition und ist eine Mannschaftsleistung, deren Stellenwert sich laut Heiner Finkbeiner kaum hoch genug schätzen lasse: „Das Herz seiner Gäste erreicht man nicht durch Etikette und Regeln. Es braucht natürlich viel fundiertes Wissen und ein gutes Gespür für Gäste, aber das Wichtigste ist gelebte Großzügigkeit, Aufmerksamkeit und Persönlichkeit“, unterstreicht der Hotelier. „Wir gratulieren Nina Mihilli ganz besonders.“

„Über die erneut vergebenen vier roten Hauben im ‚Gault & Millau 2023‘ freuen wir uns enorm“, erklärt Claus-Peter Lumpp, Küchenchef des Restaurants Bareiss. Er betont vor allem: „Ich danke unserem ganzen Team vor und hinter den Kulissen für unser super-professionelles und auch leidenschaftliches Miteinander, mit dem wir alle zusammen immer dieses Ziel im Auge haben: die Zufriedenheit und das Glück unserer Gäste. Darum dreht sich alles und ausschließlich.“

„Wir freuen uns, dass wir die drei Hauben“ gehalten haben, sagt auch Jörg Sackmann über die Bewertung des Restaurants Schlossberg im Hotel Sackmann in Schwarzenberg Die Bewertung sei zugleich Motivation, mit dem jungen Team auf die roten Hauben hinzukochen.

Auszeichnungen

Fünf rote Hauben

Schwarzwaldstube in Tonbach

Vier rote Hauben

Restaurant Bareiss in Mitteltal

Drei schwarze Hauben

„1789“ in Tonbach und Schlossberg in Schwarzenberg

Zwei schwarze Hauben

Dorfstuben und Kaminstube in Mitteltal

Eine rote Haube

Forellenhof in Buhlbach