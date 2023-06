Auch in der jetzt erscheinenden Ausgabe des Restaurantführers Gault- Millau ist der traditionsreiche „ Hirsch“ in der Schramberger Hauptstraße wieder aufgeführt. In diesem Jahr wieder mit zwei roten Hauben, maximal erreichbar wären fünf – dies hat erstmals die Schwarzwaldstube in Baiersbronn in diesem Jahr erreicht.

„Freuen uns sehr“

»Wir freuen uns sehr«, sagt Thomas Zimmermann vom Hotel Gasthof Hirsch in Schramberg. Seit 2001 führt er gemeinsam mit Margarete Weber das bereits mehrfach ausgezeichnete Lokal. Mit den zwei roten Kochhauben, den »Toques« hat der »Hirsch« seine Platzierung des Vorjahres gefestigt. »Höchste Kreativität und Qualität, bestmögliche Zubereitung« sowie »herausragend in seiner Kategorie« sind Grundlage für die Auszeichnung.

In Arbeit bestätigt

Er sehe sich in der Bewertung des Restaurantführers »in seiner Arbeit bestätigt«, sagte Zimmermann gegenüber unserer Redaktion.