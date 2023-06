Die Restaurantkritiker des „Gault & Millau“ haben in ihrer Ausgabe 2023/24 Douce Steiner zur ersten Köchin des Jahres gekürt. Damit erhält im 40. Jahr seines Erscheinens in Deutschland erstmals eine Frau diese renommierte Auszeichnung. Ihr traditionsreicher Hirschen in Sulzburg im Markgräflerland sei „einzigartiger Gunstort von südlicher Leichtigkeit und badischem Eigensinn“ und wird für seine „klassisch grundierte Hochküche für das 21. Jahrhundert“ gefeiert. Chefredakteur Christoph Wirtz sagt: „Jahrzehntelang war die Spitzenküche ein Umfeld, das Frauen mehr duldete als förderte. Das hat sich inzwischen geändert. Zu langsam und lange noch nicht überall, aber doch deutlich und vor allem: ein für alle Mal. Die gesellschaftliche Öffnung und Liberalisierung, der Kampf um Gleichberechtigung und Teilhabe kommen heute allen Genussmenschen zugute – nie war die gastronomische Landschaft in Deutschland bunter, vielfältiger, aufregender.“

Gleich zwei Sonderauszeichnungen für die Schwarzwaldstube in Baiersbronn

Für die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) gibt es gleich zwei besondere Auszeichnungen: erstmals wird die Schwarzwaldstube mit fünf roten Hauben ausgezeichnet. Und Nina Mihilli von der Schwarzwaldstube ist Gastgeberin des Jahres. Judith Wohlfarth vom Hofgut Silva in Oberkirch im Ortenaukreis ist Produzentin des Jahres.

Titel Patissière des Jahres geht an die geflüchtete Ukrainerin Dinara Kasko

Mit der Auszeichnung der Patissière des Jahres will die „Gault&Millau“-Redaktion in diesem Jahr ein Zeichen setzen: Aus ihrer zerstörten Heimat geflüchtet, ist die Ukrainerin Dinara Kasko heute über das Internet mit einer globalen Community verbunden, unterrichtet online, Hunderttausende bewundern ihre inspirierenden, hochkomplexen architektonischen Torten-Kunstwerke bei Instagram. Chefredakteur Wirtz: „Solange sie in Ihrer Heimat nicht arbeiten kann, gehört Dinara Kasko für uns ganz selbstverständlich in die Reihe ihrer deutschen Kolleginnen und Kollegen.“

„Next Generation“: zwei Freiburger Adressen sind vertreten

Als Vorreiter einer „Next Generation“, die die deutsche Restaurantlandschaft künftig prägen werden, zeichnet die „Gault&Millau“-Redaktion Cornelia Fischer (Weinstock, Volkach), Sarah Hackenberg (Victor’s Fine Dining by Christian Bau, Perl), Peter Hiller (Wolfshöhle, Freiburg), Alina Jakobsmeier (Pars, Berlin) sowie Sonja Wagner, Nico Heuer und Yannik Spielmann (Restaurant Hawara, Freiburg im Breisgau) aus.

Als weitere Premiere werden erstmals mit dem „Grand Selection Award – Winelist“ die besten Weinkarten der Republik von den Gault&Millau-Experten in sieben Kategorien gekürt. Die Jury legte dabei besonderen Wert auf die Kreativität und die Vielfalt bei der Auswahl der Weine. Sie beurteilt die Ausgewogenheit in Bezug auf Herkunft und Qualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Gesamtpräsentation der Weinkarte.

100 Neuaufnahmen in der aktuellen Ausgabe

1000 Empfehlungen quer durch die Republik auf rund 900 Seiten: Mit seinem Erscheinen präsentiert der Gault&Millau 2023/24 die besten Restaurants Deutschlands, viele weitere ausgezeichnete Adressen für den kulinarisch spannenden Alltag sowie mehr als 100 Neuaufnahmen.

Die Ergebnisse der Vorjahre

Im vergangenen Jahr herrschte großer Jubel im Schwarzwald: Die Restaurantkritiker kürten Hermann Bareiss vom gleichnamigen Resort in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) zum Gastronomen des Jahres. Christophe Meyer vom Le Pavillon Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) wurde als Sommelier des Jahres ausgezeichnet. Das im Südwesten höchstbewerteste Restaurant war 2022 die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach mit fünf Kochhauben.

Auch im „Gault & Millau“ für 2021 erzielte der Südwesten Top-Platzierungen. Einmal mehr war es die Brigade um Schwarzwaldstube-Küchenchef Torsten Michel, die an der Spitze der deutschen Restaurants stand. Und das, obwohl die Schwarzwaldstube im Januar 2020 abgebrannt war und die Köche übergangsweise in einen Container-Anbau umziehen mussten.