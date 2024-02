Arkadiusz Dziambor, Ben Marshall und Alex Trivellato bleiben an Bord

1 Alex Trivellato wird auch in der kommenden Saison sein Können für die Wild Wings zeigen. Foto: Eibner/Lägler

Die Neckarstädter haben die ersten Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach gebracht.









Mit den Unterschriften der drei Verteidiger Arkadiusz Dziambor, Ben Marshall und Alex Trivellato bleibt ein Großteil des sehr gut funktionierenden Defensivverbundes aus der laufenden Saison also auch zukünftig mit an Bord, da auch Kapitän Thomas Larkin, Daryl Boyle sowie Will Weber bereits ein gültiges Arbeitspapier für die Saison 2024/25 in Schwenningen besitzen.