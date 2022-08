1 Verteidiger Alex Trivellato zieht wieder das Trikot der Schwenninger Wild Wings an. Foto: Michael Kienzler

Alex Trivellato ist zurück in Schwenningen. Vom HC Bozen wechselte der italienische Nationalspieler wieder an den Neckarursprung. Bereits vor sechs Jahren hatte er erstmals das Trikot der Wild Wings getragen.















Doch die zweite Spielzeit damals lief für den Verteidiger überhaupt nicht nach seinem Geschmack. Nun ist Trivellato zu einem Führungsspieler gereift. Dies will er in der kommenden Saison in Schwenningen beweisen.