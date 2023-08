1 Das hat ihm richtig Spaß gemacht: Ben Marshall begrüßt die Wild-Wings-Fans beim Saisoneröffnungstraining. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt er. Foto: Roland Sigwart

Der neue Wild-Wings-Verteidiger Ben Marshall ist immer noch beeindruckt von dem Saisoneröffnungstraining seiner neuen Mannschaft vor 2000 Zuschauern in der Helios Arena: „Ich habe zwar schon eine Party mit den Fans in Ingolstadt erlebt, aber uns den Anhängern auf dem Eis beim Training in diesem Rahmen so zu präsentieren, das ist neu und fantastisch für mich gewesen.“