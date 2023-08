Nicht nur Stürmer Alex Karachun zeigt sich in der Helios Arena begeistert über die Resonanz. Die Erwartungshaltung bei den Anhängern ist erst einmal zurückhaltend.

Es ist einfach unglaublich! Einmal mehr haben die Wild Wings im März in der DEL die Playoffs verpasst. Fünf Monate später lassen sich 2000 Fans das traditionelle öffentliche Eistraining nicht entgehen. Von Enttäuschung ist in Schwenningen nichts mehr zu spüren. Das Motto für die Fans könnte lauten: Eine neue Saison ist wie ein neues Leben.

Das Kompliment von Steve Walker

Der neue Schwenninger Coach Steve Walker hat mit seiner in dieser Woche getätigten Aussage recht: „Schweninngen ist einer der besten Fan-Standorte in der DEL.“ Siehe Samstagabend in der Helios Arena.

Nicht nur Angreifer Alex Karachun war bei der Vorstellung des neuen Kaders begeistert: „Dass so viele Fans heute gekommen sind, ist ein gutes Zeichen. Sie vertrauen uns weiterhin. Dieses Vertrauen wollen wir zurückgeben.“

Es gibt ein passendes Stichwort für die Situation der Wild-Wings-Anhänger in diesem Sommer: „Wer wenig erwartet, bekommt vieles geschenkt.“

Die Erwartungen

Bei einigen seit Jahren treuen und kompetenten Fans am Rande des Eröffnungstrainings nachgefragt, gibt es einen Tenor: „Die Erwartungshaltung ist bei mir niedrig. Ich lasse mich sehr gerne positiv von der Mannschaft überraschen. Von der Papierform her sieht dieser Kader mit Trainer Steve Walker gut aus“, sagt zum Beispiel der Villinger Tennis-Coach Jürgen Müller, der seit vielen Jahren seinen Stammplatz auf der Hauptribüne hat.

Zuerst gibt es „Saubere Landschaft“

Dieser Eishockey-Samstag begann mit einer bemerkenswerten Aktion: 25 Fans trafen sich bereits um 16 Uhr, um rund um die Helios Arena Müll einzusammeln.

Nach der Präsentation des neuen öffentlichen Wlans in der Halle betrat Torhüter Joacim Eriksson um 18:32 Uhr als erster Spieler das Eis, erntete sehr viel warmen Applaus.

So erging es anschließend jedem Spieler und dem Trainerstab – ein sehr herzlicher Empfang. Wild-Wings-Hallensprecher Domenic Liebing stellte jeden Akteur ausführlich vor. Für ein Raunen im Publikum sorgte Daniel Pfaffengut, der seine einstige lange Haarpracht um einiges gekürzt hat.

Das „Showprogramm“

Dann ging es los mit dem praktischen Teil. Nach einigen Schussübungen – der neue Co-Trainer Tim Kehler verschenkte dabei einige Pucks an die Kinder hinter der Bande – verfolgten die Zuschauer ein kleines Turnier mit drei Mannschaften. Ein Penaltyschießen rundete das Programm ab. Die neuen Trikots waren im Fanshop schon gut gefragt.

Wie es weitergeht

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Wild Wings am kommenden Freitag (19.30 Uhr) beim EHC Kloten. Zu dieser Partie sind allerdings aus Kapazitätsgründen keine Fans in Zürich zugelassen.

Weiter geht es im Testspielprogramm für die Schwenninger am Sonntag, 13. August (18 Uhr), bei ihrem Kooperationspartner EHC Freiburg.

Wo Niklas Sundblad nun arbeitet

Der HC Bozen (ICE Hockey League) hat für die neue Saison kurzfristig einen neuen Coach an Land gezogen. Es ist der Ex-Schwenninger Coach Niklas Sundblad, der nun nach anderthalb Jahren sportlicher Zwangspause wieder ins Geschäft einsteigt. Bis zum Frühjahr diesen Jahres hatte der Schwede noch auf der Gehaltsliste der Wild Wings nach seiner Entlassung im November 2021 gestanden.

„Ich hatte sofort ein gutes Gefühl bei den Gesprächen mit den Bozener Verantwortlichen“, wird Niklas Sundblad auf der Homepage des HC Bozen zitiert.