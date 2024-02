Schwenninger Wild Wings FC 08 Villingen: Helios Arena und MS Technologie-Arena sind echte Festungen

1 Die Wild-Wings-Fans sind begeistert: Ihr Team führt die Heimtabelle in der DEL an und zeigt in der Helios-Arena sehr attraktives Eishockey. Foto: Roland Sigwart

Das gab es wohl noch nie: Schwenningen (DEL) und Villingen (Fußball-Oberliga) stellen in ihren Ligen die besten Heimmannschaften. Helios Arena und MS Technologie-Arena sind also echte Festungen geworden. Das ist in der Deutenberg- und der Hoptbühlhalle anders.









Noch nie waren die Wild Wings in der DEL so heimstark wie in dieser Saison. Bisher erreichte 53 Punkte (18 Siege und vier Niederlagen in 22 Spielen) in der Helios Arena sind ein Hauptgrund dafür, dass die Schwenninger erstmals seit ihrer Rückkehr in die deutsche Eliteklasse (2013) um die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale kämpfen.