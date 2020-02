Schramberg Felssturz B 462: Nachtbaustelle schneller fertig

Netz soll Straße künftig sichern

An der Absturzstelle muss ein Netz auf die Felswand aufgebracht werden, um ein Herabstürzen von Gestein auf die Fahrbahn zu vermeiden, so Hilser. Während die Arbeiten in niedrigeren Felsbereichen tagsüber mit halbseitiger Sperrung erfolgen können, müssen diejenigen in größerer Höhe unter Vollsperrung ablaufen – eben nachts von 19 bis 5 Uhr, wenn weniger Verkehr ist. Geöffnet bleibt die Straße halbseitig indes in den Nächten von Samstag, 22., bis Montag, 24. Februar.