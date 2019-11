Schömberg Politiker loben Arbeitskreis Asyl

In einer Sitzung des Gemeinderates hatte Joachim Zillinger (CDU) die Fehlalarme in der Flüchtlingsunterkunft beklagt. Er monierte, dass Rauchmelder abgeklebt würden. Zudem werde in der Nacht in den Zimmern gekocht. Dadurch würden Fehlalarme ausgelöst. Wenn die Feuerwehr umsonst anrücke, sei bei den dafür verantwortlichen Bewohnern keine Betroffenheit zu erkennen.