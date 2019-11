Schömberg Klage über ständige Fehlalarme im Asylbewerberheim

Gemeinderat Joachim Zillinger (CDU) hat in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend die Zustände in dem Heim beklagt. So monierte er, dass dort Rauchmelder abgeklebt würden. Zudem werde in der Nacht in den Zimmern gekocht. Dadurch würden Fehlalarme ausgelöst. Wenn die Feuerwehr umsonst anrücke, existiere bei den dafür verantwortlichen Bewohnern keinerlei Betroffenheit: "Einen Lerneffekt gibt es offensichtlich nicht." Die Fehlalarme schreckten die Bevölkerung auf. Sie kosteten viel Geld und Kraft. Er habe Angst, dass sich im Haus eine Parallelgesellschaft entwickle. "Mir gefällt es so nicht", stellte Zillinger fest. Dabei gebe sich die Verwaltung bei der Betreuung der Flüchtlinge sehr viel Mühe.