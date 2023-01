So haben die Rottenburger beim Bürgerentscheid abgestimmt

1 Der Schlachtbetrieb in Rottenburg soll fortgeführt werden. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntag. Foto: Begemann

Der Schlachtbetrieb am Rottenburger Schlachthof wird weitergeführt. Das ist das bindende Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntag. Rund 81 Prozent der Wähler haben mit "Ja" abgestimmt.















Rottenburg - "Sind Sie dafür, dass der Beschluss zur städtischen Beteiligung am Schlachthof Gärtringen aufgehoben wird und der Schlachtbetrieb am Rottenburger Schlachthof fortgeführt werden soll?" lautete die Frage, über die die Rottenburger beim Bürgerentscheid am Sonntag abstimmen durften.

80,95 Prozent und damit 9125 Wähler stimmten mit "Ja" ab. 19,05 Prozent (2148 Stimmen) stimmten mit "Nein". Insgesamt beteiligten sich 33,51 Prozent der 33 732 Wahlberechtigten an dem Bürgerentscheid.

Quorum erreicht

Auch das Quorum, nach dem die Zahl der gültigen Ja-Stimmen bei mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten liegen muss, ist erfüllt. Es ist demnach ein bindender Bürgerentscheid zustande gekommen.