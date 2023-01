1 Der Schlachthof in Rottenburg: Die Soko Tierschutz würde in dem Gebäude lieber ein Museum sehen. Foto: Begemann

Die Soko Tierschutz deckte im Sommer 2020 Tiermisshandlungen im Schlachthof in Gärtringen auf. Jetzt stellt der Tierrechtsverein auch dem Rottenburger Schlachthof ein miserables Zeugnis aus.















Rottenburg - Wird der Rottenburger Schlachthof bestehen bleiben oder wird sich die Stadt am skandalträchtigen Schlachthof in Gärtringen beteiligen, wenn dieser wieder öffnet? Diese Entscheidung fällt am kommenden Sonntag. Vor dem Bürgerentscheid haben wir mit Friedrich Mülln von der Soko Tierschutz über die beiden Schlachthöfe gesprochen.