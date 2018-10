Rückblick vom 10. Oktober Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Neues Maßnahmenpaket gefordert

Autobauer unter Druck: weniger CO2, mehr Diesel-Fahrverbote

Die Autobauer sind über ihre Lobby eng mit der Politik vernetzt, in Brüssel wie Berlin. Schärfere Klimaschutzregeln und neue Unsicherheit beim Diesel bringen sie aus Sicht von Kritikern gleich von zwei Seiten in Zugzwang. Was bedeutet das für Verbraucher und Konzerne?