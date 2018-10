Tübingen/Kreis Calw. Missbrauch: Täter wird rückfällig

Ihm war im Prozess vorgeworfen worden, ein fünfjähriges Mädchen in Begleitung seines Bruders und eine Woche später wiederum eine Fünfjährige mit der Aussicht auf Süßigkeiten in sein Zimmer gelockt zu haben, um sexuelle Handlungen an den Mädchen vorzunehmen, so die Anklage. Der Vorwurf des Besitzes von kinderpornografischen Dateien und der Verstoß gegen die Auflagen kamen da noch hinzu. Die eigene trostlose Lebensgeschichte, sein Geständnis und seine glaubhafte Reue ersparten dem 38-jährigen gebürtigen Münchner das Wegsperren nicht.