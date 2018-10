Freudenstadt Wegen Körperverletzung zu Geldstrafe verurteilt

Die Protagonisten waren eine 29-Jährige und ihre gleichaltrige, ehemals beste Freundin. Die Freundin hatte mit dem Freund der Angeklagten, einem 24-Jährigen, mehrmals Sex. Aus Eifersucht habe die Angeklagte die Freundin geschubst, an den Haaren gezogen und mit dem Kopf gegen einen Tisch geschlagen. Mehrere Kratzspuren und Hämatome habe die Geschädigte dabei davongetragen, hieß es in der Anklageschrift.

Die Geschädigte führte bei ihrer Aussage die Situation auf dem Boden vor. Zunächst sagte sie, sie wüsste nicht, wann sie mit dem Mann Sex gehabt haben solle, behauptete aber anschließend, dass er sie vergewaltigt habe und sie auch nicht auf seinen Typ stehe. Der Mann – er befindet sich momentan in Abschiebehaft – kam in Hand- und Fußfesseln in Polizeibegleitung in den Gerichtssaal. Er behauptete, mit der Angeklagten verlobt zu sein. Diese lachte über diese Behauptung.

Der 24-Jährige gab zu, dass er die Angeklagte, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, betrogen habe – und zwar mit deren bester Freundin. Er habe der Freundin vier Mal jeweils 30 Euro für den Sex gezahlt.