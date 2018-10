Oberndorf Berliner Polizei reklamiert erneut bei Heckler & Koch

Oberndorf/Berlin - Die Berliner Polizei will erneut Nachbesserungen bei Pistolen vom Waffenhersteller Heckler & Koch einfordern. Auch nach einer Überprüfung durch den Hersteller entsprächen 1337 Pistolen nicht den "Vorgaben an ein einwandfreies Produkt", teilte die Behörde mit. Die Ware soll demnach an Heckler & Koch zurückgeschickt werden, erneut mit der Bitte um Nachbesserung. Insgesamt hat die Behörde 24.000 Exemplare bestellt, bisher sind erste Chargen ausgeliefert. Heckler & Koch war am Mittwoch zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.