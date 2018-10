Balingen Schlafende Rentnerin zu Hause überfallen

Der Täter erbeutete Schmuck und Bargeld. Während der Tat konnte die überfallene Rentnerin in einem unbeobachteten Moment aus ihrem Haus flüchten. Sie lief zu Nachbarn, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Der Täter raffte alles, was er an Bargeld und Schmuck finden konnte, zusammen und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Von ihm gibt es nur eine vage Beschreibung. Er dürfte Mitte zwanzig sein, etwa 180 Zentimeter groß, und hatte dunkles Haar.

Die Ermittlungen der Polizei sind im Gange. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0741/47 70 zu melden.