Rottweil Jubel bei Skatepark-Eröffnung

"Das ist schon einzigartig", betont Hak, so wie es auch die ganze Anlage ist: Sie ist - daran ist Rob Hak schuld - ein Kunstwerk.

Rollbrett Rottweil: Kunst, Kultur und Sport vereint

Auf der einen Seite, zur Straße hin, ist sie der Oberen Hauptstraße nachempfunden mit Brunnen und dem Schwarzen Tor, sogar der Plastik-Rottweiler darf nicht fehlen. Gegenüber ähnelt sie der Landschaft, die sich dahinter erstreckt, den Hügeln des Klosterbachs.

Kunst, Kultur und Sport zusammenzubringen, das war das Ziel des Vereins, und das ist gelungen. So gut, dass Skater aus Freiburg, Schaffhausen oder Frankfurt anreisen und begeistert sind. Eingebaute Transponder sorgen für zusätzlichen Fahrspaß, hier werden per App Anregungen gezeigt und Wettbewerbe möglich gemacht. Und das hat Strahlkraft, wie Hak, Sailer und ihre Mitstreiter immer betont hatten, "dafür wurden wir belächelt", erinnert sich Rob Hak. Nun hat sich in wenigen Tagen gezeigt, dass sie recht hatten. Die Besucher kommen von weither, um hier zu Spaß zu haben.

Aber auch ein soziales Projekt ist der Park. Zum einen deshalb, weil sich all die Jahre viele junge Menschen im Verein engagiert haben, "mit unglaublicher Power. Unsere Aufgabe war es, dass sie dranbleiben", so Hak.

Einige Regeln müssen sein

Wie wichtig ein Skatepark für eine Stadt ist, das weiß Harald Sailer: "In Frankreich bauen sie Skateparks in sozialen Brennpunkten. Skater sind Rebellen, Outsider." Ein Skatepark also für die, die nicht im Verein Sport machen wollen, sich nicht an allerlei Regeln halten wollen. Dabei gibt es im neuen Skatepark durchaus Regeln, und auch einen tollen Zusammenhalt. "Hier bekommen auch Anfänger Beifall", betont Harald Sailer.

Eine der Regeln haben die Macher aus den Erfahrungen der ersten Tage eingeführt, um Kollisionen zwischen jungen Scooter-Fahrern und den meist erfahreneren Skatern oder BMX-Fahrern zu vermeiden: Unter der Woche dürfen die Jüngsten mit ihren Rollern bis 14 Uhr auf die Bahn, am Wochenende bis 16 Uhr. Danach sind die Älteren dran. Regeln, für deren Einhaltung sich die Rollbrett-Leute ebenso verantwortlich zeigen wie für Sauberkeit, Workshops und vieles mehr.

Übrigens: Die neue Bahn ist barrierefrei und kann somit auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden.