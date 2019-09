Rottweil Neuer Skatepark soll im Sommer 2020 fertig sein

"Die moderne Anlage wird in Vollbetonbauweise in die Landschaft integriert und schafft so einen weichen Übergang", erklärt Sailer. Diese Bauart verspreche die besten Nutzungseigenschaften, das geringste Verletzungsrisiko und die höchste Lebensdauer. "Außerdem werden zahlreiche Elemente aus dem Rottweiler Stadtbild wie das Schwarze Tor, der Marktbrunnen sowie die typischen Rampen und Treppen zu sehen sein", hebt Hak hervor. Dadurch solle sich der Rottweiler Skatepark vom Standard abheben und eine gewisse Verbindung zur Stadt hergestellt werden.