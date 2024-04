Stimmt es, dass von Anfang April bis zum 15. Juli alle Hunde prinzipiell nur noch an der Leine laufen dürfen? In den sozialen Netzwerken hat diese Meldung letzte Woche wie ein Lauffeuer die Runde gemacht. Wir klären auf.

Auch bei der unteren Jagdbehörde im Landratsamt Rottweil gab es Anfragen,wie Landratsamtssprecherin Andrea Schmider mitteilt. Sie informiert ausführlich, wie es tatsächlich um die Leinenpflicht im Kreis Rottweil bestellt ist.

Ihr Statement: „Es gibt in Baden-Württemberg und damit auch im Landkreis Rottweil keine generelle Leinenpflicht – wohl aber die dringende Bitte, Rücksicht zu nehmen.“

Städte haben eigene Verordnungen

Denn „keine generelle Leinenpflicht“ erlaube dem Vierbeiner dabei noch lange nicht, überall frei laufen zu dürfen. Viele Kommunen, darunter etwa Rottweil und Dornhan, haben in eigenen Verordnungen festgelegt, wie die Leinenpflicht innerhalb der Stadt- beziehungsweise Gemeindegrenzen gehandhabt wird. Hundebesitzer können sich zur jeweiligen Regelung im Rathaus informieren.

So ist es im Wald

Und im Wald? Hier erfordern es die vielfältigen Interessen der Waldbesucher – vom Mountainbiker über den Wanderer bis zum Hundebesitzer – sowohl untereinander als auch auf die Bewohner des Waldes Rücksicht zu nehmen. Hannes Vöhringer von der unteren Jagdbehörde erklärt, was die momentane Situation besonders herausfordernd macht: „Ab April haben viele Wildtiere Nachwuchs, das heißt, der Wald wird zur Brut- und Aufzuchtstätte“. Freilaufende Hunde, die im Unterholz stöbern, können Elterntiere und Nachwuchs empfindlich stören.

Tatbestand der Wilderei steht im Raum

Für ihn zählt der gesunde Menschenverstand. „Manchmal empfiehlt es sich, vielleicht einfach etwas zu tun, was nicht per Gesetz und Verordnung geregelt ist – also den Hund an die Leine zu nehmen.“ Sollte ein Hundebesitzer wissen, dass sein Hund gerne Alleingänge im Wald unternimmt, muss er das Tier ohnehin anleinen. Vöhringer: „Wer seinen Hund im Wald frei laufen lässt, muss jederzeit in der Lage sein, den Vierbeiner zurückrufen und auf ihn einwirken zu können.“ Ist dies nicht möglich und der Hund stellt Wildtieren nach, hetzt sie oder gefährdet sie, kann der Tatbestand der Wilderei vorliegen.

Heißt also: Wenn der Hund auch ohne Leine zuverlässig folgsam ist, muss er in den Wäldern im Kreis Rottweil nicht zwingend angeleint werden. Anders ist es in Naturschutzgebieten, da gilt überwiegend Leinenpflicht. Und wer einen sogenannten Listenhund – umgangssprachlich Kampfhund – hat, darf ihn ohnehin nie von der Leine lassen.