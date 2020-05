Kreis Rottweil Tierschutzverein rettet Hunde-Rasselbande

Das Veterinäramt schaut nach so einer Beschlagnahmung immer wieder nach den Tieren. "Und unsere Helfer wurden für ihre gute Arbeit wirklich sehr gelobt", freut sich Hermus.

Seit das Tierheim die Hunde am Donnerstag zur Vermittlung mit Bildern im Internet vorgestellt hat, sind schon zahlreiche Anfragen eingegangen, berichtet Hermus. Auch von weit her rufen Interessenten an. Allerdings betont Hermus, dass die Rasse nichts für Hundeanfänger ist. Die großen Tiere brauchen viel Platz, Auslauf und Erfahrung. „Wenn so ein Hund richtig zieht, kann es sein, eine 50-Kilo-Person fliegt einfach hinterher“, schmunzelt Hermus. Für die Tiere brauche es Menschen, die ein Grundverständnis für die Rasse haben und die ihnen mit einer konsequenten und liebevollen Erziehung das "Hunde-Einmaleins" beibringen. Von den Schützlingen ist Hermus jedenfalls begeistert. "Sie sind wirklich lieb und sehr sanft", sagt er.

Nun werde es – wie bei jedem Tier – noch einige Zeit dauern, bis die Interessenten und deren örtliche Gegebenheiten gründlich geprüft wurden und es tatsächlich zu einer Vermittlung kommt. Bis dahin benötigt die Rasselbande weiterhin viel Futter – täglich sind es derzeit schon an die zehn Kilo. Das Tierheim freut sich deshalb über Spenden für die Bewältigung der Futterkosten.

Weitere Infos unter der Website des Tierschutzvereins oder auf Facebook unter Tierheim Rottweil.