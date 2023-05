In der zehnten Folge der Reality-Show „Der Bachelor“ stehen die Homedates an. Zieht Angelina Utzeri aus Albstadt ins Finale ein, nachdem der Bachelor ihre Freunde und Familie kennengelernt hat?

Von Rio de Janeiro geht es für das Halbfinale zurück ins kalte Deutschland, wo es zum Zeitpunkt der Dreharbeiten sogar schneit. Zumindest in Albstadt. Dort beginnt der Bachelor seine Tour durch Deutschland, um die engsten Vertrauten und das alltägliche Umfeld der drei verbliebenen Kandidatinnen kennen zu lernen.

Das erste Homedate startet bei Angelinas Liebsten. In „A-City“ oder „A-Town“, wie die 28-Jährige ihre Heimatstadt im Zollernalbkreis auch nennt, trifft David Jackson zuerst auf Angelinas Schwester Fabienne und ihre beste Freundin Carolina.

Doch bevor der Junggeselle die beiden kennen lernen darf, tauscht sich das Mädels-Trio über die vergangenen Ereignisse in Mexiko und Rio de Janeiro aus. Angelina erzählt dabei von ihrer Verbindung zu David und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Wir verstehen uns echt krass gut. Und wir haben auch voll viele Gemeinsamkeiten.“

David Jackson lernt Angelinas Umfeld kennen. Foto: RTL

Als der Bachelor schließlich vor der Tür steht, fühlen Fabienne und Carolina ihm in lockerer Atmosphäre erstmal auf den Zahn. Auch ihnen fallen die verliebten und intensiven Blicke zwischen dem Bachelor und der 28-Jährigen auf. „Man merkt, dass da auf jeden Fall was ist“, zieht Fabienne ihr Fazit. Angelina kann aufatmen - Carolina und Fabienne geben den Turteltauben ihren Segen.

Bevor die Albstädterin und der Stuttgarter Gelegenheit haben, Zeit alleine zu genießen, überrascht Angelina David mit einem Restaurantbesuch bei ihrem Vater Frank Utzeri. Es geht also nach Balingen ins Va Bene. Dort fließen bei Angelina die Tränen, weil sie sich so freut, ihren Vater endlich wiederzusehen. Gemeinsam mit Frank Utzeri wird – natürlich italienisch - gegessen.

Bei einem gemeinsamen Essen mit Angelinas Vater (rechts) ist die Stimmung gut. Foto: RTL

Die Chemie zwischen Angelinas Vater und dem Bachelor stimmt: „Toller erster Eindruck. Kann man sich vorstellen als Schwiegerpapa, den Frank“, meint David im RTL-Interview über das Treffen. Auch Frank ist positiv gestimmt: „Sehr sympathischer junger Mann.“

Angelina und David haben Gefühle füreinander

Für Angelina ist nach dem Treffen klar: Der Bachelor passt in ihre Familie. Danach geht es für die beiden auf das heimische Sofa. Dort wird nicht nur kräftig geknutscht, sondern auch über Gefühle und die bisherigen Erlebnisse gesprochen. Angelina spricht darüber, dass sie sich eine Zukunft mit dem 32-Jährigen vorstellen kann und bringt ihre Emotionen auf den Punkt: „Also es geht schon in Richtung Verliebtsein, ist schon so.“

Nach dem gemeinsamen Essen wird gekuschelt. Foto: RTL

Wenn Angelina und David aufeinandertreffen, ist das Knistern zwischen den beiden förmlich zu hören. Auch der Bachelor steht zu seinem Gefühlen und bezeichnet sich als verknallt: „Gefühlsmäßig weiß ich ganz genau, wo ich mit Angelina stehe. Sie ist schon ganz nah an meinem Herzen.“ Doch reicht das, um Angelina mit ins Finale zu nehmen? Schließlich sind noch zwei andere Frauen im Rennen.

Erneute Zweifel an Chiaras ernsten Absichten

Für das nächste Homedate geht es für den Bachelor in den Nordosten von Deutschland, um in Lisas Heimat ihre beste Freundin und ihren Bruder kennenzulernen. Danach ins westfälische Soest. Dort trifft David auf Chiaras Mutter, Stiefvater und beste Freundin. Ausgerechnet Chiaras Mutter lässt den Bachelor erneut an den ernsten Absichten von Chiara zweifeln, indem sie meint, dass mit der „Bachelor“-Teilnahme ein großer Traum von Chiara in Erfüllung gegangen.

Nach dem drei Homedates herrscht bei dem Stuttgarter großes Gefühlschaos. Rat holt sich der 32-Jährige bei seiner Mutter.

Davids Mutter lernt die verbliebenen Ladys kennen. Foto: RTL

Die sympathische Schwäbin zaubert den Zuschauern vor den Bildschirmen mit ihrem Dialekt und ihrer direkten Art ein Lächeln ins Gesicht. „Isch des jetzt echt oder isch des andere jetzt echt? Oder was isch überhaupt echt?“ beschreibt die Rentnerin die surreale Situation im Leben ihres Sohnes. Sie darf die Ladys kennen lernen, doch eine große Hilfe für Davids Entscheidung ist sie kaum: „Alle drei fand ich super. Also … du tust mir richtig leid.“

Für wen endet die Liebesreise kurz vor dem Finale?

Wer bekommt keine Rose? Lisa, Chiara oder Angelina (von links)? Foto: RTL

Bei der zehnten Nacht der Rosen wird entschieden, wer ins Finale kommt: David entscheidet sich gegen Chiara. Angelina und Lisa bekommen eine Rose und ziehen ins Finale ein.

RTL zeigt am Mittwoch, 10. Mai, um 20.15 Uhr das Finale.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.