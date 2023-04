1 Zwischen dem Bachelor und Angelina aus Albstadt besteht bereits eine ganz besondere Bindung. Foto: RTL/Folge 6

In Folge sechs der Reality-Show „Der Bachelor" stehen die Gefühle Kopf. Bindungen werden gestärkt, Schicksalsschläge thematisiert und es gibt einen tränenreichen Abschied. Ist Angelina Utzeri aus Albstadt jetzt schon die Favoritin des Stuttgarters?









Das Liebesabenteuer in Mexiko geht weiter. Neun Frauen sind noch im Rennen im Kampf um das Herz von David Jackson aus Stuttgart. In Folge sechs geht es um tiefere Verbindungen zwischen den verbleibenden Ladys und dem Junggesellen.

Bei einem Gruppen-Date geht es für Alyssa, Angelina und Chiara auf eine Reise in die Vergangenheit. Die drei Frauen sollen jeweils ihren individuellen Lebensbaum kreativ gestalten. Dabei möchte der Bachelor mehr über die persönlichen Geschichten der Kandidatinnen erfahren.

Alyssa, Angelina und Chiara (von links) bei ihrem kreativen Gruppen-Date. Foto: RTL

Ihren gebastelten Lebensbaum zu erklären, fällt Angelina alles andere als leicht. Sie erzählt von ihrer schweren Vergangenheit in der Grundschule. Dort sei die Zeit von Mobbing geprägt gewesen. Beim Bachelor erntet sie für ihre Offenheit Trost, Verständnis und eine dicke Umarmung.

Das Date läuft gut für Angelina. Nach wie vor scheint David beeindruckt von ihr zu sein. Mit einer besonderen Geste während des Gesprächs wird das noch mal deutlich: Er gibt ihr einen seiner persönlichen Ringe als Zeichen seiner Zuneigung. „Für mich war es super wichtig, Angelina heute ein Zeichen zu geben, da wir seither nicht so viel Zeit miteinander hatten“, erklärt David später im RTL-Interview.

Angelina erklärt dem Bachelor die Bedeutung ihres gebastelten Lebensbaumes. Foto: RTL

Die Harmonie zwischen den beiden stimmt und die Blicke sind vielsagend. Der Bachelor zu Utze: „Voll oft, wenn du etwas sagst, frage ich mich, redest du gerade oder rede ich?“ Für die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen ist klar: Angelina bleibt in der Favoriten-Rolle. Verstärkt wird das durch seine Worte über sie: „Ich habe mit Frauen hier schon viel mehr Zeit verbracht und schon viel mehr geredet, aber mit denen ist die Bindung nicht so stark wie zu Angelina.“

Auch die körperliche Anziehung ist da

Und auch sie kann ihr Glück kaum fassen. „Ich hab’ schon das Gefühl, dass wir uns beide sehr nah sind.“ Die beiden scheinen nicht nur emotional auf einer Wellenlänge zu sein. Auch der Körper des 32-Jährigen hat es der Albstädterin angetan. Denn in der sechsten „Nacht der Rosen“ lädt der Stuttgarter Junggeselle zu einer Pool-Party bei sich in der Villa ein. Als er sein Shirt auszieht und die 28-Jährige ihn das erste Mail in Badehose sieht, kommentiert sie: „Ich dachte mir echt, da habe ich ja mehr Päckchen gesehen als damals bei meinem Ferienjob bei der deutschen Post.“

Doch neben all den Emotionen für den Bachelor hat Angelina viel Liebe für ihre Heimatstadt übrig. Bei der Beschreibung ihres Lebensbaumes ist Albstadt ein wichtiger Bestandteil. „Ich liebe Albstadt. Albstadt ist wirklich mein Herz. Und auch wenn ich schon in sehr vielen anderen Städten gewohnt habe, komme ich immer wieder sehr gerne nach Albstadt zurück.“

Ob der Bachelor Utzes Heimatstadt bald kennen lernen wird? Angelina bekommt jedenfalls eine Rose und ist eine Runde weiter. Auch den anderen Frauen ist der „Vibe“ zwischen den beiden aufgefallen. Alyssa in der Nacht der Rosen zu Angelina: „Der ist doch total in dich verliebt, wir können alle nach Hause gehen.“

Beim Date fließen die Tränen

Gefühlschaos pur! Im weiteren Verlauf der Folge legt auch der Bachelor seine Gefühle auf den Tisch. Nach der gemeinsamen Bastelstunde möchte er überraschenderweise nicht mit Angelina, sondern mit Chiara den Abend ausklingen lassen. Dort wird über die Krebserkrankung seiner Schwester und auch Schicksalsschläge von Chiara geredet – die Tränen fließen.

Weniger gefühlvoll wird es beim Date mit Xenia, Lisa, Yolanda, Leyla und Rebecca. Mit ihnen begibt sich der 32-jährige Stuttgarter in einer Lagune mit dem Boot auf Krokodilsuche. Bei dem tierischen Gruppendate dürfen die Krokodile anschließend von den Ladys gefüttert werden. Nachdem der Bachelor die Frauen verabschiedet hat, geht es nicht lange, bis er die Ladys am Abend in der Villa mit Pizza überrascht und alle zusammen den Abend mit Karaoke ausklingen lassen.

Wer musste gehen?

Acht Frauen erhalten in der „Nacht der Rosen“ eine Rose. Foto: RTL

In dieser Woche entscheidet sich keine der Kandidatinnen, freiwillig zu gehen. Für Yolanda hat der Bachelor in der sechsten Folge aber keine Rose. Für acht Frauen geht es deshalb in eine neue Date-Woche, die laut der RTL-Vorschau einiges an Drama bereit hält.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.