Bevor Bachelor David Jackson seine vier Auserwählten zu ihren Einzeldates einlädt, begrüßt er sie alle zusammen auf einer Aussichtsplattform mit traumhaften Ausblick über Rio de Janeiro, wo sie gemeinsam anstoßen. Dabei unterhält er sich jeweils kurz alleine mit den einzelnen Kandidatinnen. Auf die 28-jährige Albstädterin habe er sich besonders gefreut: „Ich hab Angelina schon vermisst“, verrät der 32-Jährige mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er habe viel an sie gedacht und gesteht auch, dass er bei jedem Gruppendate das Bedürfnis habe, auch mal alleine mit ihr zu reden.

Bei dem kurzen Gespräch mit “Utze“, wie sich die Albstädterin auch nennt, fällt dem Junggesellen direkt auf, dass Angelina einen Ring von ihm trägt, den er ihr einige Folgen zuvor bei einem Date geliehen hat. „Damit sie weiß, dass ich sie gerne habe“, erklärt er seine Intention. „Aber sag nicht, dass du ihn jetzt wieder zurückhaben willst“, fragt Angelina den Bachelor ganz aufgeregt. Will er jedoch vorerst nicht. Die beiden einigen sich auf „irgendwann“.

Der Bachelor will Angelina am liebsten „packen“

Zwischen dem Stuttgarter und der Albstädterin knistert es während des Gesprächs gewaltig. David resümiert hinterher im RTL-Interview: „Die sitzt da vor mir und ich schau sie an und denk mir so, dass ich jetzt nichts dagegen hätte, sie einfach zu packen.“ Auch Angelina gibt zu, dass da „auf jeden Fall Gefühle da sind“. Weil plötzlich ein starker Wind weht, müssen die beiden ihr Einzelgespräch jedoch abbrechen und vorerst die Finger voneinander lassen.

Das ist aber nicht weiter schlimm, denn Angelina ist die erste der vier Kandidatinnen, die den Bachelor auf ein „Dreamdate“ begleiten darf. Mit einem Boot werden die beiden auf das Meer hinaus gefahren. David verrät, dass er immer ein bisschen aufgeregt ist, wenn er auf Angelina trifft. „Einfach, weil es mir etwas bedeutet“, erklärt er seine Gefühle.

Auf einem Boot turteln Angelina und David bei ihrem „Dreamdate“. Foto: RTL

David gesteht Gefühle für Angelina

Dem Bachelor ist es wichtig, dass die vier Kandidatinnen ihr „Dreamdate“ auch dafür nutzen, um alles anzusprechen, was sie noch auf dem Herzen haben. Für Angelina ist alles geklärt. David geht es jedoch anders: Er möchte sich dafür entschuldigen, dass er bei ihr „so anhänglich“ ist. Angelina findet das nicht schlimm und sagt, dass sie gerne „mehr davon“ hätte. Sie bestätigt dem Bachelor, dass sie das Gefühl hat, bei ihm zu hundert Prozent sie selbst sein zu können. Er findet das schön und erwidert, dass für ihn mit ihr einfach alles passt.

Nach der Bootsfahrt macht das schwäbische Traumpaar noch ein Picknick am Hafen. Dort reden die beiden, trinken Wein, kuscheln und küssen sich mehrmals innig. „Da ist eine extreme Anziehung da und da sind auf jeden Fall Gefühle da. Ich hab schon so ein Kribbeln, wenn ich ihn anschaue“, beschreibt die Albstädterin ihre Emotionen. Und auch der Bachelor gesteht: „Ich würde schon sagen, dass ich sehr starke Gefühle für Angelina habe und dass es mehr als nur Schmetterlinge im Bauch sind. Dass ich vielleicht so ein bisschen verknallt bin.“

Nach der Boots-Tour machen die beiden ein Picknick am Hafen von Rio de Janeiro. Foto: RTL

Eine Kandidatin muss die Show verlassen

Trotz der beidseitigen Schwärmerei muss das Date jedoch enden - denn dem Bachelor stehen immerhin noch drei weitere Rendezvous mit Chiara, Jetty und Lisa bevor. Mit Chiara fährt David mit einer der ältesten Straßenbahnen der Welt und spaziert anschließend mit ihr durch die Favelas von Rio de Janeiro. Außerdem spricht der Bachelor an, dass Ex-Kandidatin Rebecca ihn in der letzten „Nacht der Rosen“ vor Chiara gewarnt und ihr untersterstellt hat, dass sie ihre Teilnahme an der Reality-Show nicht ernst meinen würde. Chiara zeigt sich schockiert. Die beiden haken das Thema ab.

Mit Jetty will der Bachelor Drachenfliegen gehen. Aufgrund des starken Windes dürfen sie aber nicht. Stattdessen fahren sie mit einem Jeep durch die Straßen von Rio de Janeiro und machen anschließend ein Picknick am Strand. Lisa darf hingegen mit David die Millionenstadt von oben betrachten: Mit einem Helikopter fliegen sie um die Christusstatue. Anschließend lassen sie das Date auf einer Aussichtsplattform mit einem Glas Wein ausklingen.

Für die „Nacht der Rosen“ fliegt der Bachelor mit allen vier Kandidatinnen nach Deutschland. Angelina, Lisa und Chiara kommen eine Runde weiter. Sie dürfen ihren Traummann in der nächsten Folge ihre Familien vorstellen. Jetty muss ohne Rose die Heimreise antreten.

Die Sendung „Der Bachelor“

„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten Bachelor - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der der Bachelor entscheidet, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der Bachelor im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.