1 Zwischen der Albstädterin Angelina Utzeri und Bachelor David Jackson knistert es in Folge sieben der Reality-Show gewaltig. Foto: RTL/Folge 7

Innige Küsse, mutige Geständnisse und ein freier Wunsch von einem Flaschengeist für die Albstädterin Angelina Utzeri: In der siebten "Bachelor"-Folge wird es emotional.









Auch in Woche sieben bei der Reality-Show „Der Bachelor“ knistert es gewaltig zwischen der 28-jährigen Albstädterin und dem Junggesellen aus Stuttgart. David lädt die Schwäbin „in eine ferne Welt“ ein. Das buchstäblich märchenhafte Date steht ganz im Zeichen von Tausendundeine Nacht. „Angelina und ich werden Mexiko heute ein bisschen verlassen und in den Orient fliegen“, kündigt er an. Dafür schickte er ihr im Vorfeld bereits ein zum Motto passendes Kleid und Schmuck, womit sie für ihn „wie eine Prinzessin“ aussieht, verrät der 32-Jährige grinsend.

Wie jede Märchenprinzessin muss Angelina jedoch erst einmal eine Krise überstehen, bevor es zum Date mit ihrem Traumprinzen geht: In ihrem Fall ist es ein Lippenherpes. „Ein beschissener Zeitpunkt“, stellt die Albstädterin fest - auch, wenn ihr das TV-Team versichert, dass man die Infektion über ihrer Oberlippe kaum sieht.

Bachelor sehnt sich nach Einzeldate mit Angelina

Pünktlich zu ihrem Date sind die Herpesbläschen jedoch verschwunden. „Ich bin auf jeden Fall nicht mehr ansteckend“, freut sich „Utze“, wie sich die Albstädterin auch nennt. Trotzdem informiert sie den Bachelor am Anfang des Dates natürlich vorsorglich über die Infektion und deren Heilung. „Also das heißt, dass ich jetzt einen Freifahrtschein habe?“, scherzt David. Er nimmt es gelassen und verrät sogar, dass er sich danach gesehnt habe, endlich ein Einzeldate mit Angelina zu haben.

David und Angelina gehen bei ihrem Date zu einem Pool, um zu baden. Foto: RTL

Nachdem das schwäbische Paar auf den Abend angestoßen hat, darf David Angelina dabei helfen, das Kleid auszuziehen - die beiden wollen nämlich in den Pool gehen. „Angelina sieht auch ohne ihr Prinzessinnenkleid bezaubernd aus“, findet der Bachelor. Beim Planschen verrät er ihr außerdem, was seine Zwillingsschwester Charlene, die zwei Folgen zuvor zu Besuch war und Angelina kennengelernt hat, von ihr hält: „Du warst ihre Favoritin“, erzählt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Angelina freut sich und ist gleichzeitig ergriffen: „Das bedeutet mir unglaublich viel.“

Nach dem ersten Kuss ein emotionales Geständnis

Die beiden tauschen tiefe Blicke aus - bevor sie sich dann noch im Pool das erste Mal küssen. „Es war sehr, sehr, sehr schön. Und irgendwie auch echt vertraut“, resümiert Angelina. „Ich glaub', wir kamen beide gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus“, sagt David über den Kuss.

Anschließend wechselt das Paar die Location und macht es sich zwischen Kerzen und Kissen bequem. David verrät Utze, dass er ihre direkte Art mag. Sie sagt, dass sie sich bei ihm sicher fühlt und dass sie sich ihm öffnen kann. So vertraut sie ihm an diesem Abend noch an, dass sie bereits eine zwei Jahre lange Therapie gemacht hat. Er weiß es zu schätzen, dass sie ihm davon erzählt. „Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit“, findet David. „Da ist auf jeden Fall eine große Vertrautheit zwischen Angelina und mir.“

Angelina und David bei ihrem Einzeldate. Foto: RTL

„Utze“ wünscht sich eine Rose

Nach vielen weiteren Küssen wartet am Ende des Dates noch eine Überraschung auf Angelina: David holt eine Wunderlampe hervor, an der Angelina reiben darf. Ein Dschinn taucht zwar nicht auf, die Albstädterin findet jedoch einen Zettel in der Lampe, auf dem drei Wünsche stehen. Sie hat die Wahl zwischen einer Rose, mit der sie gleich in die nächste Runde kommt, einer Verlängerung des Dates um 15 Minuten oder einem fünfminütigen Einblick in den Instagram-Account des Bachelors. Sie wählt die Rose, die sie natürlich auch bekommt. Damit hat David nicht gerechnet: „Zeit ist das Kostbarste was wir hier haben. Und die verging heute viel zu schnell. 15 Minuten Extrazeit wäre eine weise Entscheidung.“ Angelina setzt trotzdem auf die sichere Variante und wählt die Rose.

„Es war das schönste Date, das ich je hatte“, resümiert die Albstädterin am Ende. „Da ist auf jeden Fall was. Und das fühlt sich sehr gut an“, verrät sie später außerdem alleine vor der Kamera. Und auch David sagt nach dem Date, dass da etwas zwischen ihnen sei - will aber noch nicht definieren, was es genau ist.

Zwei Kandidatinnen müssen die Show verlassen

Auch Kandidatin Alyssa wird in dieser Woche zu einem Einzeldate eingeladen. Der Bachelor wirft für die 36-Jährige den Grill an. Nach dem Essen machen die beiden es sich gemütlich und Alyssa erzählt ihm, dass sie unter chronischen Depressionen leidet. David bewundert ihre Offenheit und dass sie trotzdem so viel lacht. Auch die beiden küssen sich im Laufe des Dates einige Male.

Der Bachelor in der „Nacht der Rosen“. In dieser Folge müssen zwei Kandidatinnen die Show verlassen. Foto: RTL

Zwar bekommt Alyssa bei dem Date keine Rose, dafür aber in der „Nacht der Rosen“. Zwei Kandidatinnen müssen die Show verlassen: Leyla und Xenia. Für Chiara, Rebecca, Jetty und Lisa geht es zusammen mit Angelina und Alyssa in die nächste Runde.