Am Donnerstag startet das „Southside-Festival“ in Neuhausen ob Eck. Die Wetterprognosen sagen warme Temperaturen voraus, das Line-up verspricht gute Stimmung – und allgemein freuen sich die Besucher darauf, wieder Festivalluft zu schnuppern.

Allerdings stehen noch Vorbereitungen an: Die Verpflegung muss geplant werden, die richtigen Festivalutensilien eingepackt – und die Getränke dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bei all dem Pack-Stress kann dem ein oder anderen die Lust auf das Festival schon mal vergehen. Aber keine Angst: Wir haben Influencer und TV-Stars aus der Region nach Tipps gefragt, was Besucher auf einem Festival auf keinen Fall vergessen dürfen.

Bachelor-Siegerin ist Southside-Fan

Angelina Utzeri, Bachelor-Siegerin der Staffel mit David Jackson, war schon mehrmals auf dem Southside – ja, es ist sogar ihr „Lieblingsfestival“. Wenn die Albstädterin zurückblickt, muss sie sofort an „unbeschwerte Zeiten“ denken. Besonders gefallen habe ihr auf dem Southside die Zeit auf dem Campingplatz: „Die fand ich teilweise sogar besser als die Bands.“ Privat hört die TV-Bekanntheit am liebsten Deutsch-Rap und Hip-Hop.

Die Albstädterin hat so einige Tipps für das perfekte Festivalwochenende parat: Man solle beim Packen auf jeden Fall an eine Schere, Klebeband und kalte Snacks denken. Die Snacks seien wichtig, wenn man mal keine Lust mehr auf Essen vom Gaskocher habe. Und wozu die Schere? „Die hat mir auf dem Festival immer wieder das Leben gerettet!“ Eine Schere werde immer wieder benötigt, weiß sie.

Außerdem dürfe im Festivalgepäck natürlich Wasser nicht fehlen, ebensowenig wie Bier-Alternativen, ergänzt Angelina Utzeri. „Irgendwann konnte ich auf einem Festival Bier nicht mehr sehen.“ Zudem empfiehlt sie Einwegkameras – „die haben einen ganz anderen Vibe“, und eine Bauchtasche, denn „in der Hosentasche ist es mir zu riskant, dass etwas rausfallen könnte.“

Frühe Anfahrt wichtig

Aus ihrer Erfahrung kann die Albstädterin noch einen besonderen Ratschlag geben: pünktlich auf dem Campingplatz sein. Am besten schon donnerstags anreisen. „Beim Southside hat es früher eine Area mit allen Albstädtern gegeben. Wir waren einmal zu spät und haben dort keinen Platz mehr bekommen.“ Mit Regen auf einem Festival hat die Albstädterin zwar noch keine Erfahrungen gemacht, dennoch: Zu ihrer festen Festivalausrüstung gehören Gummistiefel und ein Regenponcho.

Auf die Frage, wie man es schafft, im Festival-Trubel gut auszusehen, lacht sie nur. „Muss man das unbedingt? Wenn es irgendwo egal ist, wie man aussieht, dann auf einem Festival!“ Bei ihren Outfits gebe sie sich schon Mühe, dass sie „lässig“ aussehen. Aber auf einem Festival war sie „noch nie geschminkt“. Sie ergänzt: „Das finde ich auch unnötig, jeder läuft auf einem Festival herum, wie er möchte.“

Montag in Düsseldorf, Freitag in der Crowd

Anfang der Woche war Jessica Bisceglia, Miss Bawü 2020, noch für ein Shooting in Düsseldorf, am Freitag tanzt sie in der Crowd auf dem Southside Festival. „Eigentlich bin ich gar nicht so die Festivalgängerin“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber das Southside sei nah an ihrem Zuhause, und zudem schätze die Trossingerin die Mentalität auf der Veranstaltung. Denn: Auf dem Southside stehe der Spaß und das Kennenlernen neuer Menschen im Vordergrund – und nicht das Aufstylen.

Während des Festivalwochenendes schläft das Model zu Hause – oder in dem nahe liegenden Büro, in dem sie als Social-Media-Managerin arbeitet. „Das ist nur 100 Meter von der Blue Stage entfernt“, verrät Jessica Bisceglia. Sie sei persönlich „nicht so der Camping-Typ“.

Lippenstift mit 24 Stunden Halt auftragen

Auch wenn das Aussehen nicht im Vordergrund steht, so hat das Model trotzdem extra Outfits für das Southside gekauft. „Ich denke schon, dass es wichtig ist, gut auszusehen und sich wohlzufühlen.“ Als Frau fühle man sich dann besser. Ähnlich wie Angelina Utzeri schminkt sie sich nur dezent. Ihr Geheimtipp: einen Lippenstift mit 24-Stunden-Halt aufzutragen.

Außerdem wichtige Festivalutensilien: eine Crossbag und bequeme Schuhe. Jessica Bisceglia war bereits bei strömenden Regen auf dem Southside. „Ich war dankbar, dass ich meine Boots dabei hatte, aber wir haben uns dann mit neuen Menschen angefreundet und uns bei ihnen unter das Zelt gestellt.“ In solchen Situationen sei es wichtig, spontan zu sein.

Am meisten freut sich die Trossingerin bei den Acts auf Nina Chuba und Peter Fox – und natürlich auf die Menschen, mit denen sie zu dem Festival geht. Eine besondere Musikrichtung bevorzugt das Model nicht. „Ich verbinde Musik mit Erinnerungen.“ In ihrer Playlist sind viele Genres vertreten – von Techno bis zu Schlagern.

Auch Sarah Schleicher begeistert sich für das Southside

Auch Sarah Schleicher ist überzeugter Festival-Fan: Am liebsten wäre sie auch dieses Jahr aufs Southside gegangen, sie hat allerdings keine Karten mehr bekommen. In der Vergangenheit war die Influencerin aus Schwenningen bereits auf dem Southside oder auch auf dem Sea You in Freiburg. Dieses Jahr geht es für sie auf das Glücksgefühle-Festival in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis).

Die Influencerin ist also ein absoluter Festival-Experte und teilt mit unserer Redaktion einige ihrer Tipps. Die absoluten Must-haves seien „Klopapier, Taschenlampe und festes Schuhwerk“. Außerdem sei es extrem wichtig, mit den richtigen Menschen auf das Festival zu gehen. Und dann heißt es für Schleicher: „Kopf aus, Musik an“. Sie findet, dass bei einem Festival die Freiheit und der Spaß im Vordergrund stehen sollten. Ein Festival biete die perfekte Möglichkeit, „einfach mal den Kopf abzuschalten und mit ganz vielen anderen die Leidenschaft zur Musik zu teilen“.

Alternativen für jedes Wetter einpacken

Sie sei keine Person, die im Voraus viel plane, sondern lasse sich von der Festival-Stimmung treiben, erklärt Sarah Schleicher. Um allerdings auch im Festival-Trubel gut auszusehen, empfiehlt sie, Trockenshampoo, Bürste, Haargummi und Feuchttücher einzupacken.

Außerdem wichtig: bei Sonne einen Hut aufsetzen, Sonnencreme mitnehmen und „viel trinken (Wasser)“, schreibt sie mit einem Zwinker-Smiley. Bei kaltem Regen hätten sich in der Vergangenheit eine Regenjacke mit einer Kapuze und festes Schuhwerk als absolut nützlich erwiesen.

Die drei Frauen sind sich einig: Auch wenn die ein oder andere Besonderheit im Festivalgepäck nicht fehlen sollte, so ist es am wichtigsten, die Stimmung zu genießen – und sich vom Festival-Trubel mitziehen zu lassen.