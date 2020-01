Trossingen "Miss Germany" mit neuem Konzept

"Miss Germany", laut Veranstalter der älteste und bedeutendste Schönheitswettbewerb in Deutschland, setzt sein neues Konzept um. Nach #MeToo-Debatten und jahrelanger Kritik bekommt der seit 93 Jahren laufende Wettbewerb ein moderneres Kleid. Und trägt so einem sich ändernden Frauenbild und Rollenverständnis Rechnung, wie die Organisatoren betonen. Gewählt wird die diesjährige "Miss Germany" am 15. Februar im Europa-Park in Rust bei Freiburg.

Schönheitswettbewerb im digitalen Zeitalter