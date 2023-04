1 Sarah Schleicher ist Instagrammerin, Mutter, hat ihr eigenes Leben und arbeitet in einer Augenarztpraxis. Foto: Schölzel

Influencer sein in Schwenningen geht nicht? Geht doch! Sarah Schleicher macht es vor. Trotzdem blickt sie mit Skepsis auf die Plattform. Auch an ihrer Heimatstadt sieht sie Verbesserungsmöglichkeiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Früher war das ihr Tagebuch, Instagram. So ist sie auf der Plattform unterwegs, seit es diese gibt. Mittlerweile hat die 35-jährige Sarah Schleicher ein Kleingewerbe anmelden können, so reiht sie sich mit ihren knapp 20 000 Follower in die Riege der Influencer auf der Plattform Instagram ein.

In keine Schublade wolle sie sich stecken lassen, auf die Mischung komme es bei ihr an. Für Kooperationen arbeitet sie mit Restaurants, Resorts und „Lifestyle“-Produkten zusammen. Auch einen Grillofen habe sie auf ihrem Instagram-Profil bereits beworben.

Instagram ist übersättigt

Leben tut sie aber nicht von ihrer Arbeit auf der Plattform. Das sei auch gut so, so Sarah Schleicher. Wenn man nicht in einer Großstadt lebe, sei es ohnehin schwierig die nötige Reichweite für hohe Einnahmen zu generieren.

Die 35-Jährige ist gelernte Optikerin. „Instagram wird immer nur ein Hobby bleiben“, stellt Schleicher dar. Und das rät sie auch jedem, der es in Erwägung zieht, damit anzufangen. Heutzutage sei es schwierig, auf Instagram noch an Reichweite zu gewinnen. „Der Markt ist schlichtweg übersättigt“, erklärt Schleicher. Eine ordentliche Berufsausbildung sei deshalb das wichtigste.

Und obwohl sie selbst auf der Plattform aktiv ist, sieht sie diese mit gemischten Gefühlen. Eine oberflächliche Welt sei es, dieses Instagram. Schon vor Jahren habe sie sich von dieser Welt und den daraus entstehenden Kontakten entkoppelt. Früher sei das ihr Ziel gewesen: Kontakte zu knüpfen, ein Netzwerk aufzubauen. Doch das Blatt habe sich schnell gewendet: „Damals war ich zu naiv“, blickt Schleicher zurück. „Am Ende ist doch jeder nur auf Profit aus.“

TV-Auftritt bei Sat-1

Weil die Hobby-Influencerin im Leben nicht still bleiben kann, muss auch ihr langjähriger Partner einiges aushalten: So meldete sie sich mit diesem kurzerhand in der Sat-1-Sendung „Mein Mann kann“ an, in der Paare zusammen verschiedenen Herausforderungen gegenüberstehen. „Das war eine tolle Erfahrung“, so Schleicher. Für die Dreharbeiten ging es für einen Tag nach Köln, der Tag vor der Kamera sei spannend und „super organisiert gewesen.“

Im Herzen Schwenningerin

Influencer

Ein Leben in der Großstadt wie Köln – wäre das nicht total die Karriere-Chance? Nicht für Schleicher. „Schwenningen ist mein zu Hause, hier ist meine Familie und hier fühle ich mich wohl“, ist sich die 35-Jährige sicher. Die Innenstadtgestaltung bereite ihr jedoch auch Sorgen – auch die Tatsache, dass die Verantwortlichen der Stadt sehr wenig auf Instagram-Aktive wie sie selbst zurückgreift, um der Innenstadt neues Leben einzuhauchen, sieht sie kritisch. „Es ist ja nicht so, dass hier nichts los wäre“, entgegnet Schleicher, „man muss es halt an die Leute bringen.“

Einen Beruf ausüben, ihr Instagram-Profil regelmäßig mit Inhalten füllen, Sport treiben, Mutter sein und zusätzlich ihr eigenes Label führen – wie bekommt man das alles unter einen Hut? „Alles was ich mache, mache ich aus Spaß“, erklärt sie ihr Motto. „Im Fitnessstudio habe ich Spaß, auf der Arbeit habe ich Spaß, auf Instagram habe ich Spaß.“

Doch eines wird ihr für immer wichtig bleiben: Sie will sich in keine Schublade stecken lassen. „Ich will keine klare Linie“, so Schleicher bestimmt.