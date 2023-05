Die letzte Klappe gefallen, das letzte Abendkleid getragen, die letzte Rose vergeben: Angelina Utzeri aus Albstadt hat das Herz von Bachelor David Jackson und damit die diesjährige Staffel des TV-Formats gewonnen.

Im großen Finale am Mittwochabend gestand David der Albstädterin mit romantischen Worten seine Gefühle: „Wenn man sich in einen Menschen verliebt, dann will man mehr über diesen Menschen erfahren und mehr mit dem Menschen lernen. Und ich möchte an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt hab. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese letzte Rose annimmst.“ Angelina war überwältigt, fiel ihrem Bachelor um den Hals. Sie küssen sich leidenschaftlich.

Show längst abgedreht

Doch bekanntlich ist das schon einige Monate her, die Show ist längst abgedreht. Hat sich seither etwas an den Gefühlen des Bachelors geändert? An denen von Angelina, auch „Utze“ genannt? Sind die beiden nach wie vor ein Paar? Das ist wohl die Frage, die den Fans im Anschluss an das Finale am meisten unter den Nägeln brennt. Antworten gab es in der sich direkt daran anschließenden Wiedersehensshow mit Frauke Ludowig.

Angekündigt war für das Wiedersehen eine riesige Überraschung, es werde „wie kein anderes“, versprach RTL im Voraus. Schnell machten Spekulationen die Runde, Angelina könnte vom Bachelor schwanger sein.

Die ersten Eindrücke in der Show lassen jedoch nichts Gutes vermuten. Angelina verzieht beim Abspielen der Rückblick-Videos den Mund, sieht nicht gerade glücklich aus. David indes sitzt eher von seiner Siegerin abgewandt, hat die Hände ineinander verschränkt. Sind die beiden nur gute Schauspieler? Oder ist die Flamme zwischen ihnen wirklich erloschen?

Auflösung kurz vor Ende der Sendung

Mit der Verkündung lässt sich RTL freilich Zeit bis kurz vor dem Ende der Sendung. Dann stellt Frauke Ludowig die Fragen aller Fragen: „Seid ihr noch ein Paar?“ Die ernüchternde Antwort von David: „Nein.“ Die Realität hat die beiden eingeholt, so lässt sich die Erklärung des Bachelors kurz zusammenfassen. Man habe sich nur zweimal gesehen, habe nicht an die Gefühle aus der Show anknüpfen können. „Es hat zwischen uns einfach nicht gepasst“, so Angelina. Sie habe das Gefühl gehabt, es gehe so weiter wie in der Sendung – er trifft alle Entscheidungen. Das habe sie ihm auch kommuniziert. Im Übrigen sei das jetzt aber auch egal, da David nun ohnehin eine andere Dame an seiner Seite hätte.

Etwa jemand anderen aus dem Bachelor-Universium? Ja, so ist es. David habe schlicht nicht aufhören können, an Lisa, die Zweitplatzierte, zu denken. Tja und so kam es, wie es kommen musste: Die beiden sind heute ein Paar. David und Lisa, der er zunächst im Finale keine Rose gegeben hatte. Zwar seien die Gefühle, die er für sie aufgebaut habe, „echt und besonders“ – doch die für Angelina seien einfach stärker, hatte David Lisa im Finale erklärt.

In der Wiedersehensshow nun nimmt Lisa neben David Platz, die Albstädterin setzt sich demonstrativ ein Stück weiter weg. Das verliebte Paar küsst sich innig. Ein Schlag ins Gesicht für Angelina? Die lässt sich nicht viel anmerken, gibt sich gefasst: „Ich wünsche den Beiden wirklich alles Gute, das kommt wirklich von Herzen.“ Zwischen ihnen habe es nicht geklappt – „wenn es bei denen beiden klappt, freue ich mich für sie.“