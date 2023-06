Nach der Absage des Bang-your-Head-Festivals fällt nun auch das Reggae-Pendant „Keep it real Jam“ in Balingen aus. Die Organisatoren berichten, wieso.

Die Festivalfans in Balingen werden dieses Jahr auf eine harte Probe gestellt. Erst wird bekannt, dass das Bang Your Head nicht mehr stattfinden wird. Und jetzt ziehen auch Reggae-Fans lange Gesichter.

Denn: Das Festival „Keep it real Jam“ fällt dieses Jahr ebenfalls aus. „Wir müssen leider sagen, dass uns das Risiko in diesem Jahr zu groß war. In finanzieller, mentaler und personeller Hinsicht sollte es dieses Jahr nicht sein“, sagt Pascal Palt, Geschäftsführer der Keep it real Entertainment GmbH mit Sitz in Illmensee im Landkreis Sigmaringen. Im Gegensatz zum Bang-your-Head-Festival hat das Reggae-Pendant in Balingen aber eine Zukunft.

Chillige Musik auf dem Messegelände in Balingen

Zusammen mit seinen Mitorganisatoren Manuel Lutz, Fabian Frey, Fabian Fitz und Stefan Holzwarth steckt er bereits voll in den Planungen für „Keep it real Jam“ für das Jahr 2024. Vom 8. bis zum 10. August im kommenden Jahr soll es wieder chillig auf dem Messegelände in Balingen werden. Welche Bands kommen, steht noch nicht fest, aber „wir wollen das Festival sicher nicht verkleinern“, sagt Palt unserer Redaktion.

Tickets für das „Keep It Real Jam“ 2024 können die Fans bereits ab diesem Mittwoch auf der Homepage der Veranstalter erwerben.

Rückblick: Drei Tage lang feierten im vergangenen Sommer rund 2000 Besucher ausgelassen zu karibischer Musik – drei Tage voller Sonne, Party und Entspannung. Auf drei Bühnen, zwei Outdoor- und eine Indoor-Bühne, begeisterten rund 35 Künstler das Publikum. Höhepunkt war der Auftritt von Gentleman.

Verlust des Bang your Head geht Organisatoren nahe

Palt und Co. rechnen im kommenden Jahr mit noch mehr Besuchern. „Mittlerweile sind wir super vernetzt hier in Balingen. Wir haben Kontakte zu hiesigen Vereinen und wissen, wie die Stadt funktioniert.“ Und wie funktioniert Balingen? „Balingen funktioniert super“, lobt Palt die Stadtverwaltung und das Ordnungsamt, „das uns sehr wohlgesonnen war.“

In der Eyachstadt ist das „Keep it real Jam“ ein Neuling. Vergangenes Jahr wurde es zum ersten Mal auf dem Messegelände veranstaltet. „Davor waren wir viele Jahre am Pfullendorfer Seepark zuhause.“

Veranstalter traurig über Absage des Bang your Head

Der Verlust des Bang your Head geht auch an Palt und seinen Mitstreitern nicht spurlos vorbei. „Wir sind sehr traurig gewesen über die Absage und wollen gleich klarstellen, dass wir diese Lücke nicht füllen möchten und können.“

Südstadt Arena oder Southside als Alternative

Ganz auf musikalische Veranstaltungen müssen die Balinger allerdings nicht verzichten. Die Südstadt Arena – eine Kneipennacht im Süden von Balingen – fand zuletzt am 22. April statt. Die Veranstalter planen am Bang-Your-Head-Wochenende eine weitere Veranstaltung. So sollen am 14. und 15. Juli Bands und DJs in mehreren Kneipen auftreten. Auch Fans des Southside-Festivals müssen sich keine Sorgen machen. Der letzte Headliner des Southside steht bereits seit April fest.