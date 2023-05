Wie der Veranstalter am Samstag auf Facebook mitteilt, wird das Bang Your Head dieses Jahr nicht stattfinden. Auch in Zukunft soll es kein weiteres Open-Air-Festival mehr geben.

"IT'S TIME TO SAY GOODBYE!!!" titeln die Bang Your Head-Macher ihre Abschiedsworte. Begleitet wird der Post vom Bild eines Grabsteins mit der Inschrift "1996-2019".

Es sei alles getan worden, um das Bang Your Head-Jubiläum nachzuholen. "Aber: Wir alleine hatten es leider nicht in der Hand, die Umstände zu schaffen, die nötig sind, um ein Event dieser Größenordnung und mit dem Anspruch an Qualität, der mit dem Namen BANG YOUR HEAD!!! verbunden ist, auch tatsächlich stattfinden zu lassen", erklärt der Veranstalter.

"Es wird kein weiteres BANG YOUR HEAD!!!-Festival mehr geben. Das war’s."

Die Erstattung der Tickets soll möglich sein. Als Alternative wird ein Umtausch in ein Ticket für das ROCK OF AGES-Festival in Rottenburg-Seebronn angeboten. Wer sich für das ROA entscheidet, wird laut Veranstalter noch ein "Treue-Shirt" erhalten.

Auf der Webseite des Veranstalters ist der Abschied in voller länge zu lesen.