„Frisch aus der 5. Dimension eingeflogen und auf direktem Weg zum Southside gebeamt – die Rede ist von niemand anderem als Marteria!“ Mit diesen Worten kündigten die Veranstalter den letzten Headliner für das Southside Festival an. Neben dem Deutschrapper wurden Domiziana, Fortella, The Pale White und Beauty School Dropout als weitere Acts bekanntgegeben. Das Line-up für das Festival in Neuhausen ob Eck (16. bis 18. Juni) ist damit komplett. Für die Warm-up-Party am 15. Juni wurden zudem Frittenbude, Schmutzki, Rikas und Beauty & the Beats angekündigt.

Das Southside gehört wie sein Schwesterfestival Hurricane, das zeitgleich in Scheeßel (Niedersachsen) veranstaltet wird, zu den größten deutschen Open-Air-Festivals.

Im vergangenen Jahr fand es erstmals seit der coronabedingten Zwangspause wieder statt. Rund 65.000 Menschen hatte das Festival gelockt.