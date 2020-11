Heizkraftwerk in Albstadt Bürgerinitiative macht mobil gegen Standort

Anders als das Wahlbündnis Z.U.G., das die Gewinnung von Strom und Wärmeenergie aus Ersatzbrennstoffen prinzipiell ablehnt, gilt der Widerstand der neuen Bürgerinitiative primär der Standortwahl. Das Heizkraftwerk, in dem die Firma Korn nicht recycelbare Abfälle verbrennen und dadurch Energie erzeugen möchte, soll auf einem Gelände errichtet werden, das unmittelbar westlich an ihr Gelände unter dem Malesfelsen anschließt. Die Gegner des Projekts verweisen auf die Tallage und auf die Nähe zur Ebinger Innenstadt, die unweigerlich vom Rauch aus dem Kraftwerk in Mitleidenschaft gezogen würde. Dieser Rauch werde – trotz aller Anstrengungen, ihn zu filtern – giftige Rückstände und Feinstaub, darunter Mikroplastik, enthalten, die nicht nur die Gesundheit der Ebinger, sondern auch den Ruf Albstadts als Tourismusziel und Sportstadt nachhaltig schädigen könnten – vom Wert der Immobilien ganz zu schweigen.

Argumente überzeugen nicht