Heizkraftwerk in Albstadt Widerstand gegen Projekt der Firma Korn

Zahl der Schadstoffe sei unüberaschaubar

Weshalb? Der Name "Ersatzbrennstoff" ist in den Augen von Kasprik und Rapthel ein unzulässiger Euphemismus, der die Natur der verbrannten Materialien verschleiere. Bei diesen handele es sich um "Fluff": aufbereiteten Gewerbemüll, Abfälle aus dem gelben Sack, Pressspan, beschichtete und imprägnierte Holzplatten und Sperrmüll, aber auch um Kunststoffe, Verbundstoffe, Gummireifen und Ähnliches. Wenn man so etwas verbrenne, dann würden Feinstaub, Mikroplastik, Schwermetalle, Chlor-, Schwefel-, Fluor-, Jod- und Bromverbindungen, PCB und sogar Dioxine und Furane frei. Den Versicherungen der Firma Korn, dass neueste Filtertechnik den Schadstoffausstoß minimieren werde, schenken die Z.U.G.-Sprecherinnen keinen Glauben: Die Zahl der potenziellen Schadstoffe sei unüberschaubar; mit Sicherheit werde nur ein Bruchteil davon gefiltert und finde danach Eingang in die digitale Messdokumentation. Der Rest gehe zum Schornstein hinaus; viele schädliche Substanzen entstünden sogar erst in der plötzlich kühlen Umgebung. Nicht zu vergessen: das Gift in den Filtern. "Was wird aus dem?"