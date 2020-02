Geislingen Kranker Tiago: Keine Einigung in Sicht

Geislingen - "Wir sind verärgert, wütend und traurig", so wenden sich die Eltern von Tiago auf Facebook an ihre Untersützer. Der Zweijährige leidet an spinaler Muskelatrophie Typ2. Ein neues, in Deutschland noch nicht zugelassenes Medikament namens Zolgensma kann sich nach aktuellem Wissensstand lebensverlängernd auf die tödliche Krankheit auswirken. "Wie wir gestern erfahren durften, hat die AOK Baden-Württemberg eine der größten Anwaltskanzleien Deutschlands mit ins Boot geholt, um sie in unserem Fall vor dem Sozialgericht Reutlingen zu vertreten, da keinerlei Interesse besteht, die Kosten für Zolgensma zu übernehmen", schreiben sie.