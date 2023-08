Bei der Erfolgsgeschichte „Leos“ wird das nächste Kapitel aufgeschlagen: Am Sonntag, 27. August, wird um 10 Uhr der neue Biergarten offiziell eröffnet. Die Betreiber Alfio und Nelli Leonardi sind gut zwei Jahre nach der Übernahme vollauf zufrieden.

„Den Fassanstich am Sonntag wird Bürgermeister Michael Moosmann übernehmen“, erzählt Alfio Leonardi. Es wird Weißwurstfrühstück serviert und extra ein Pils- und Weizenstand aufgebaut. Zudem läuft die passende, zünftige Musik dazu.

Seit vier Wochen können Gäste bereits in den Biergarten sitzen, was schon gerne angenommen wurde. „Wir hatten das mit dem Biergarten schon länger im Kopf“, sagt der Wirt. Die Fläche lag in den vergangenen Jahren brach, aber nun kehrt dort Leben ein.

Derzeit 60 Sitzplätze

Bäume und Hecken wurden entfernt und das Gelände eingeschottert – und fertig ist der Biergarten. Im kommenden Jahr sollen Bepflanzungen dazu kommen, um den Wohlfühlfaktor noch mehr zu steigern. „Es gibt derzeit 60 Sitzplätze. Wir könnten aber auf bis zu 100 erweitern“, sagt Alfio Leonardi.

Im Biergarten sind Gäste willkommen. Foto: Dold

Schwierige Vorzeichen

Auch vom Biergarten abgesehen, hat sich das „Leos“ prächtig entwickelt. Dabei waren die Vorzeichen nicht die einfachsten: Das ehemalige „Kreuz“ in der Ortsmitte hatte einige Pächterwechsel in relativ kurzer Zeit hinter sich, was für den Ruf des Traditionsrestaurants nicht unbedingt förderlich war.

Zudem übernahmen Nelli und Alfio Leonardi die Wirtschaft im April 2021 – also mitten in der für die Gastronomie überaus schwierigen Corona-Zeit. Schnell entwickelten sich aber Pizza und Döner aus dem „Leos“ zum Abholen zum echten Renner. Es folgte die nächste Herausforderung: Als die Restaurants wieder öffnen konnten, musste Servicepersonal gefunden und die Abläufe so eingeteilt werden, dass alles wie am Schnürchen läuft.

Offen für Anregungen

„Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass alles so gut angenommen wird“, sagt Nelli Leonardi. Sowohl Hardter als auch Auswärtige fühlten sich wohl. Und wenn dem einmal nicht so sei, bitten die beiden um Rückmeldungen: „Wir sind immer offen für Anregungen und Kritik“, sagt Alfio Leonardi.

Offen für Kritik

Auch im Service macht sich der gute Ruf bemerkbar: So gibt es ausreichend Bedienungen, was angesichts von Personalmangels in der Gastronomie alles andere als selbstverständlich ist. „Wir kriegen manchmal Rückmeldungen von den Leuten, die sagen, dass die Bedienungen sehr freundlich gewesen seien“, sagt er.

Produktionsleiter und Tätigkeit im Service

Das Risiko beim Start sei zweifellos da gewesen, sind sich die beiden einig. „Wir haben immer auf Qualität gesetzt, das ist das A und O“, so Alfio Leonardi. Die früheren Tätigkeiten kamen den beiden zugute: Nelli Leonardi arbeitete bei der Bäckerei Brantner im Service, was sie nun auch im „Leos“ übernimmt. Zudem unterstützt sie immer wieder in der Küche. Alfio Leonardi ist gelernter Bäcker und war Produktionsleiter bei der Bäckerei Brantner. Nun ist er Chef der Küche und des Pizzaofens.

Pasta gewünscht

Gerne würden die beiden auch Pastagerichte anbieten, doch dafür brauche es noch Verstärkung für die Küche. „Sonst würde die Qualität leiden und das wollen wir nicht“, erklärt Alfio Leonardi.

Was hingegen sicher ist: „Wir wollen das Leos langfristig betreiben“, versichert das Wirtepaar.