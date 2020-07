Freiburg Gruppenvergewaltigung: Urteil noch vor Sommerpause erwartet

Das vor etwas mehr als einem Jahr begonnene Strafverfahren könne so bis zum Start der Sommerpause beendet werden, teilte das Gericht am Mittwoch mit. An den nächsten drei Verhandlungstagen seien die Plädoyers der Verteidiger sowie die letzten Worte der Angeklagten geplant. Vor dem 23. Juli werde es daher kein Urteil geben. Für die Plädoyers und die letzten Worte hat das Gericht zum Schutz von Persönlichkeitsrechten die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Urteilsverkündung soll laut dem Gericht dann wieder öffentlich sein.

Vorwürfe bestritten