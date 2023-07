Dass es schwer werden würde, haben die Oberliga-Kicker des FC Holzhausen gewusst, aber dass sie sich nach einer frühen Führung die Butter beim klassentieferen Verein derart vom Brot nehmen lassen würden, hatten sie dann doch nicht erwartet.

Der Torjäger schlägt zu

Nach der ansprechenden Leistung beim 0:4-Test bei den Stuttgarter Kickers, der nach Meinung von Neu-Trainer Mario Estasi ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen war, brachte Holzhausens Torjäger vom Dienst, der im Vorfeld angeschlagene Janik Michel, dessen Einsatz nicht sicher schien, schon in der zweiten Minute seine Farben in Führung. Bei Lars Czerwonka, der sich im Test gegen Freiberg eine Prellung zugezogen hatte, ging der FCH kein Risiko ein – er spielte nicht. Für eine frühe Beruhigung sorgte das 1:0 nicht, denn Marco Digel glich fast postwendend drei Minuten später aus.

„Das wird gegen einen eingesessenen Verbandsligisten eine ganz harte Nuss“, hatte Estasi schon im Vorfeld gesagt – und das war es auch, weil sich der Oberligist beim letztes Jahr knapp dem Abstieg entgangenen Verbandsligisten, der von Michael Knietzky trainiert wird, selbst das Leben sehr schwer machte. Und ein weiterer Schock für den FCH: Estasi musste schon nach elf Minuten den verletzten Fabio Pfeifhofer vom Spielfeld nehmen, für ihn kam Noah Haller. Die Folge der Ereignisse: Nach 31Minuten knipste Aris-Cosmin Dragulin für Pfullingen, und bis zur Pause gelang es den Gästen nicht, den Abwehrriegel des Verbandsligisten zu knacken.

Estasi reagiert und brachte für in der 51. Minute Julian Oberle für Harut Arutunjan in die Partie, doch nach 60 Minuten folgte der nächste Schock: Lukas Klemenz erhöhte für Pfullingen auf 3:1. Die Holzhausener Angriffswellen hatten in der 68. Minute Erfolg: Carlos Antonio Konz wuchtete das Leder ins Gehäuse des VfL. 3:2, und noch 22 Minuten Zeit, den Ausgleich zu markieren. Mit Tim Göttler und Simon Bok für Niklas Schäuffele und Enrico Huss brachte Estasi noch einmal frische Kräfte für den Schlussspurt.

Schuss, Aus, Vorbei

Aber Pustekuchen: Vier Minuten vor Schluss machte Alex-Eusebiu Ripas für den VfL alles klar, nachdem Konz bei einer Rückgabe im Rasen hängen geblieben war. Ein herrlicher Treffer von Marc Wissmann bedeutete in der Nachspielzeit zwar den erneuten Anschluss, aber mit vielen Krämpfen und Hilfe der Latte retteten sich die Pfullinger über die zehn Minuten Zugabe. Dann war Schluss, und der FC Holzhausen früh raus aus dem wfv-Pokal.

Nun geht es für den FC Holzhausen am Sonntag zu einem Blitzturnier bei der TSG Balingen, an dem auch der SC Freiburg II teilnimmt. In der Bizerba Arena in Balingen hat der FCH also noch einmal zwei Hochkaräter vor der Brust. Los geht es um 14 Uhr gegen Freiburg II, nach dem 15.30-Uhr-Spiel (TSG Balingen – SC Freiburg II) folgt um 17 Uhr abschließend der Kracher gegen die TSG Balingen.

Trainerstimme

Mario Estasi (FC Holzhausen): „Was mich besonders ärgert: Die Pfullinger haben nicht einmal überragend gespielt, wir gingen aber viel zu fahrlässig mit unserer Überlegenheit um. Über die vier Gegentore brauchen wir auch nicht zu diskutieren, das sind einfach zu viel. Am bittersten ist aber die Verletzung von Fabio Pfeiffhofer."

VfL Pfullingen – FC Holzhausen 4:3 (2:1)

VfL Pfullingen: Marvin Karasarik – Tom Ankele (84. Sotirios Vassilou), Marco Digel (83. Armin Humic), Sven Packert, Roman Schubmann, Aris-Cosmin Dragulin (77. Alex-Eusebiu Ripas), Nico Seiz, Christian Locher, Lukas Klemenz (63. Oliver Grun), Simon Gorr, Kevin Haussmann (55. Argjend Zeneli).

FC Holzhausen: Kevin Fritz – Enrico Huss (75. Simon Bok), Carlos Antonio Konz, Max Brendel, Nils Schuon, Lysander Skoda, Niklas Schäuffele (70. Tim Göttler), Harut Arutunjan (51. Julian Oberle), Fabio Pfeifhofer (11. Noah Haller), Marc Wissmann, Janik Michel.

Tore: 0:1 Janik Michel (2.), 1:1 Marco Dilger (5.), 2:1 Aris-Cosmin Dragulin (31.), 3:1 Lukas Klemenz (60.), 3:2 Carlos Antonio Konz (68.), 4:2 Alex-Eusebiu Ripas (86.), 4:3 Marc Wissmann (90.+4).

Schiedsrichter: Roman Reck (Höfingen) – Matthias Brudek, Christian Krapf.