Tore satt erlebten die 500 Zuschauer im Gechinger Dürr-Sportpark geboten. Das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun übernahm gegen den Landesligisten von Beginn an die Initiative und bestimmte das Geschehen.

Walter Vegelin glänzt mit Viererpack in Durchgang eins

Den Torreigen eröffnete in der 21. Minute nach einem Doppelpass mit Pedro Almeida-Morais Walter Vegelin, der es in der ersten Halbzeit auf vier Treffer brachte und zur Pause dann in der Kabine bleiben durfte. Mit einem fulminanten Distanzschuss erhöhte Moritz Kuhn auf 2:0 (29.). Per Konter erhöhte Vegelin auf 3:0 (35.) und ließ nach einem Zuspiel von Lukas Ramser das 4:0 (37.). Jan Ferdinand besorgte nach einem Zuspiel des starken Nyamekye Awortie-Grant das 5:0 (43.). Damit aber nicht genug – unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff machte Vegelin mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll.

In Halbzeit zwei schlägt die TSG noch fünf Mal zu

Im zweiten Durchgang ging das muntere Toreschießen weiter. Almeida-Morais gelang das 7:0, und wenige Minuten nach seiner Einwechslung schob Henry Seeger zum 8:0 (55.). Seinen zweiten Treffer erzielte wenig später Ferdinand zum 9:0 (59.). Nach einem Foul an Seeger im Strafraum zeigte Schiedsrichter Jonathan Woldai auf den Elfmeterpunkt, und der eingewechselte Jonas Meiser machte es mit dem 10:0 (70.) zweistellig. Für den Schlusspunkt sorgte dann Sascha Eisele mit dem 11:0-Endstand (85.).

Trainer Braun zeigt sich mit der Leistung zufrieden

„Das war ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft. Wir haben die Partie über 90 Minuten kontrolliert, auf unsere Chancen gewartet und diese auch konsequent genutzt“, war Trainer Braun zufrieden.

In der zweiten Pokalrunde geht es nach Dagersheim oder Echterdingen

In der zweiten Pokalrunde muss die TSG Balingen am Samstag, 29. Juli, nun entweder beim TV Darmsheim oder beim TV Echterdingen an, die sich am morgigen Samstag (15.30 Uhr) duellieren.

Braun-Team ist am Sonntag beim Blitzturnier im Einsatz

Im Einsatz ist das Team von Trainer aber bereits schon wieder am Sonntag: Im Rahmen des Erlebniswochenendes der TSG Balingen ein Blitzturnier in der Bizerba-Arena, bei dem die Eyachstädter auf den Drittligisten SC Freiburg II (15.30 Uhr) und den Oberligisten FC Holzhausen (17 Uhr) treffen. TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Vogler, Awortwie-Grant, Ramser (53. Seeger), Kuhn (46. Müller), Akkaya (53. Andric), Almeida-Morais, Vegelin (46. Meiser), Ferdinand (65. Mathauer). Tore: 0:1 Vegelin (21.), 0:2 Kuhn (29.), 0:3, 0:4 Vegelin (35./37.), 0:5 Ferdinand (43.), 0:6 Vegelin), 0:7 Almeida-Morais(52.), 0:8 Seeger (55.), 0:9 Ferdinand (59.) 0:10 Meiser (70./FE), 0:11 Eisele (85.). Schiedsrichter: Jonathan Woldai (Bonlanden). Zuschauer: 500.