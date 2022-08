1 Zusammen will die 08-Defensive – hier Torwart Kevin Ehmann (gelbes Trikot), Dragan Ovuka (Nummer 5) und Jonas Busam – Janik Michel, den Torjäger des FC Holzhausen, am Mittwochabend in den Griff bekommen. Foto: Eibner/Marc Schmerbeck

"Die Ergebnisse am zweiten Spieltag haben gezeigt, dass es in dieser starken Oberliga keine einfachen Spiele gibt", denkt Marcel Yahyaijan nicht nur an die 0:1-Niederlage des FC 08 Villingen in Hollenbach.















Auch die Stuttgarter Kickers, der große Meisterschaftsfavorit fast aller Oberliga-Trainer, kamen im Heimspiel gegen den FC Nöttingen nicht über ein 1:1 hinaus. David Braig hatte den "Blauen" mit seinem Ausgleichstreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Punkt gerettet. "Wir haben den Gegner dominiert, uns viele Chancen herausgespielt, aber im letzten Drittel zu selten den Mitspieler gefunden", hat Kickers-Coach Mustafa Ünal – wie 08-Kollege Marcel Yahyaijan – Probleme seines Teams in Sachen Durchschlagskraft ausgemacht. Der 1. CfR Pforzheim (0:1 in Göppingen) ließ ebenfalls Federn.

Zwei Teams wahren weiße Weste

Dagegen bewahrte Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach mit einem 4:1-Heimsieg gegen den FSV Bietigheim-Bissingen die weiße Weste – genauso der 1. Göppinger SV. "Das war wirklich eine überragende Vorstellung meiner Mannschaft im zweiten Durchgang", freute sich Sonnenhof-Cheftrainer Laki Sbonias, dass seine Schützlinge in den zweiten 45 Minuten vor 680 Zuschauern aus einem 0:1-Rückstand noch einen klaren Sieg machten. Mario Klotz, Co-Trainer der Bissinger und früherer Nullachter, sagte: "In der zweiten Halbzeit waren die Großaspacher dynamischer und aggressiver in den Aktionen. Dazu kam eine hundertprozentige Chancenverwertung." Marcel Yahyaijan hat sich das Spiel auf Video angeschaut: "Das war eine starke zweite Halbzeit der SG, die doch wohl keine Anlaufschwierigkeiten hat", verweist der 08-Coach auf den großen Umbruch des Ex-Regionalligisten.

Starke Aufsteiger

Dagegen sorgten – neben dem FSV Hollenbach – mit dem ATSV Mutschelbach (2:0 in Neckarsulm), dem FC Holzhausen (3:1 beim Freiburger FC) und dem Offenburger FV (0:0 gegen Ravensburg) auch die drei weiteren Aufsteiger für Furore. Marcel Yahyaijan hat einen Grund für den guten Start der Ex-Verbandsligisten ausgemacht: "Die Aufstiegseuphorie."

Am Mittwoch gegen den FC Holzhausen

Apropos FC Holzhausen: Vor nur 100 Zuschauern in Freiburg trafen Torjäger Janik Michel (2) und Fabio Pfeifhofer für den zweiten WFV-Aufsteiger. "Ich wusste, dass die Freiburger sehr spielfreudig sind, diesen Fluss wollten wir in der ersten Hälfte erst einmal stoppen. In der Pause haben wir etwas umgestellt. Was die Elf vor allem im letzten Spieldrittel geboten hat, war schon sehr gut", lobte FCH-Coach Pascal Reinhardt seine Elf. "Wir freuen uns sehr auf dieses Derby", weiß Marcel Yahyaijan, dass seine Defensive einen Stürmer wie Michel "nicht über die kompletten 90 Minuten ausschalten kann. Aber meine Jungs haben ja bewiesen, dass sie mit Top-Torjägern umgehen können", macht sich der 30-Jährige auch mehr um die Offensive Gedanken. "Wir müssen uns gegen Holzhausen vor allem im letzten Spieldrittel verbessern", hofft der Trainer auf mehr Ruhe, Übersicht und Cleverness beim letzten Pass und den Torabschlüssen.

Der Ausblick

Bereits am Mittwochabend geht es also in der Oberliga weiter. "Wir nehmen mit, dass diese Saison kein Selbstläufer wird", sagte Kickers-Präsident Rainer Lorz nach dem 1:1 gegen Nöttingen. Gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Mittwoch, 18.30 Uhr/Stadion am Bruchwald) stehen also die Degerlocher bereits unter Zugzwang. Doch aufgepasst – gegen das Team von Trainer Markus Lang setzte es in der vergangenen Runde zwei Niederlagen. "Natürlich werden die Kickers als Aufstiegsaspirant Nummer 1 gehandelt und gehen als Favorit in die Partie. Wie in der vergangenen Saison erwarten wir ein heißes Spiel", hofft Mario Klotz auf einen erneuten FSV-Coup. Auch der 1. CfR Pforzheim sollte übrigens daheim gegen den SSV Reutlingen nicht patzen.