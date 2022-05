1 Am Samstag noch Kontrahenten, bald Teamkollegen: Dennis Klose (Rielasingen-Arlen, links) hilft 08-Verteidiger Mauro Chiurazzi hoch. Foto: Marc Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Mario Klotz hat es am Samstag vorgemacht, Marcel Yahyaijan möchte am Mittwoch den Tabellenführer stürzen. In Freiberg setzt der Coach des FC 08 dann natürlich auch auf Ibrahima Diakité. Ob der Franzose auch in der kommenden Runde für Villingen stürmt, ist offen.















Link kopiert

145 Spiele hat Dennis Klose für den 1. FC Rielasingen/Arlen absolviert, 151 Partien sollen es bis zum 4. Juni 2022 werden. Dann wechselt der 27-Jährige zum FC 08 Villingen. Klar, dass das 1:1 am Samstag in der MS Technologie-Arena für den erfahrenen Oberliga-Torwart ein ganz besonderes Spiel war. "Natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass ich in der kommenden Runde für Villingen auflaufe. Dennoch werde ich für Rielasingen bis zum letzten Spieltag alles geben", betont Klose, der in den Nachwuchsschmieden des SC Freiburg und des VfB Stuttgart ausgebildet wurde. Von der dortigen Reservemannschaft wechselte der Goalie im Jahr 2016 nach Rielasingen.