Heiß auf die neue Oberliga-Saison 2022/23: Kevin Dicklhuber (Stuttgarter Kickers), Anton Fink (FC Nöttingen), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Ibrahima Diakité (FC 08 Villingen) und Janik Michel (FC Holzhausen, von links) zählen zu den "Stars" der höchsten Amateurklasse in Baden-Württemberg.

Mit dem Derby gegen Freiburg beginnt für den FC 08 Villingen am kommenden Freitagabend die Oberliga-Saison. Wir haben die Kontrahenten nach den Aufstiegstipps und den eigenen Ambitionen gefragt. 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan schätzt zudem die 17 Gegner ein.















In unserer Umfrage wird deutlich, dass die Stuttgarter Kickers als klarer Favorit in die Punktspielrunde gehen. Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach ist der zweite große Anwärter, aber auch die Nullachter werden von der Konkurrenz als Mitfavorit auf Titel und Aufstieg genannt.

Freiburger FC

Benjamin Pfahler, Trainer: "Dem FC 08 Villingen traue ich – neben den Kickers Stuttgart – eine herausragende Rolle im Meisterschaftsrennen zu. Vor allem deshalb, weil der FC 08 in der Offensive viele verschiedene Stärken hat. Für unsere junge Mannschaft steht die Weiterentwicklung mit an der ersten Stelle in der neuen Saison. Aber klar ist, dass wir mit dem Kampf um den Klassenerhalt nichts zu tun haben wollen."

Arash Yahyaijan: "Der Freiburger FC verfügt über eine spielerisch starke Mannschaft, in die er immer eigene Talente einbaut. Ich denke, Freiburg wird es wieder schwer haben. Es geht zunächst wohl um den Klassenerhalt."

1. FC Rielasingen-Arlen

Michael Schilling, Trainer: "Die Kickers sind natürlich der große Favorit, werden mit großem Vorsprung den Titel holen. Die SG Großaspach kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Göppingen, Pforzheim und den FC Villingen, den ich im Spiel gegen unseren Pokalgegner Singen gesehen habe, könnten mit der SG um Platz zwei kämpfen. Für uns geht es – wie in jedem Jahr – um den Klassenerhalt. Dazu um die Ausbildung der jungen Spieler, die wir auf den nächsten Schritt vorbereiten wollen. Unser Team ist noch jünger geworden, unser Altersdurchschnitt ist auf unter 22 Jahre gefallen."

Arash Yahyaijan: "Viele Spieler sind neu nach Rielasingen-Arlen gekommen, es gab also in Rielasingen einen großen Umbruch. Unser Ex-Spieler Patrick Peters verfügt über große Erfahrung, sonst sind wieder viele junge Spieler aus Leistungszentren verpflichtet worden. Ich kann aufgrund der vielen Veränderungen die Leistungsstärke noch nicht einschätzen."

Offenburger FV

Sascha Ruf, Trainer: "Die Kickers sind der absolute Meisterschaftsfavorit. Sie müssten auf den Meisterschaftszug steigen. Großaspach wird aber ein knackiger Gegner. Auch Göppingen um Mijo Tunjic wird eine gute Rolle spielen. Für uns als Aufsteiger kann es nur um den Klassenerhalt gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen, weil wir eine wahnsinnig intakte Mannschaft stellen. Außerdem kamen gute Neue dazu, die wir schon gut integriert haben. Wir freuen uns auf die Derbys gegen Villingen."

Arash Yahyaijan: "Ich freue mich, dass der Offenburger FV wieder in der Oberliga spielt. Das ist ein weiteres, schönes Derby. Mit Jean-Gabriel Dussot kam ein guter Spieler aus Linx dazu. Ich denke, dass es für den Aufsteiger nur um den Klassenerhalt gehen kann."

1. CfR Pforzheim

Volker Grimminger, Trainer: "Für mich sind die Stuttgarter Kickers und der FC 08 die Top-Favoriten auf den Meistertitel. Ich schätze, dass Großaspach aufgrund des großen Umbruchs im Kader noch etwas Anlaufzeit braucht. Villingen stufe ich deshalb so hoch ein, weil sie sich sehr gut verstärkt und mit Marcel Yahyaijan einen sehr guten Trainer haben. Wir selbst wollen zumindest unseren fünften Vorjahresplatz verbessern."

Arash Yahyaijan: "Die Pforzheimer schätze ich als enorm stark ein, vor allem die Offensive. Diese ist im Vergleich zu den Stuttgarter Kickers sogar noch stärker. Sportdirektor Giuseppe Ricciardi leistet gute Arbeit. Die werden ganz oben mitspielen."

SV Oberachern

Fabian Himmel, Trainer: "Also die Nummer 1 sind für mich die Stuttgarter Kickers. Dahinter folgen für mich einige Teams, die um den zweiten Platz spielen könnten. Großaspach, Pforzheim, Göppingen und natürlich auch der FC 08 Villingen, der sich enorm verstärkt hat. Es ist eine Ansage an die Liga, wen man einen gestandenen Regionalliga-Spieler wie Ergi Alihoxha holt. Für uns geht es um den vorzeitigen Klassenerhalt. Ich bin da aber zuversichtlich, da wir nun auch in der Breite etwas besser aufgestellt sind."

Arash Yahyaijan: "Das ist eine körperlich sehr starke Mannschaft, die sich noch verstärkt hat. Zudem könnte das DFB-Pokal-Spiel gegen Gladbach dem SV Oberachern einen weiteren Schub geben. Die landen im sicheren Mittelfeld."

FC Nöttingen

Reinhard Schenker, Trainer: "Natürlich sind die Kickers der große Favorit. Dahinter sehe ich die Teams, die in der vergangenen Runde bereits eine gute Rolle gespielt haben – bis auf Backnang, das es nach viele Abgängen wohl schwieriger haben wird. Göppingen, Pforzheim und Villingen spielen wieder vorne mit. Auch unser Anspruch ist es, in die Top 5, Top 6 zu kommen. Bei Großaspach muss man abwarten, wie das Team nach dem personellen Umbruch in Schwung kommt."

Arash Yahyaijan: "Der FC Nöttingen hat lange in der Regionalliga gespielt, verfügt über eine gute Infrastruktur. Wer einen Mann wie Anton Fink, Drittliga-Rekordtorschütze, verpflichtet, der will nicht um die ›Goldene Ananas‹ spielen. An diesem hatten wir übrigens auch mal Interesse."

ATSV Mutschelbach

Dietmar Blicker, Trainer: "Wir freuen uns riesig auf das große Abenteuer Oberliga, wenn wir auch in jedem Spiel an unsere Grenzen gehen müssen. Nur dann können wir den Klassenerhalt schaffen. Die Kickers sind mein Meisterschaftsfavorit. Mal schauen, was von Großaspach kommt. Den FC 08 Villingen kann ich noch nicht einschätzen."

Arash Yahyaijan: "Vor einem halben Jahr wusste ich noch nicht einmal, wo Mutschelbach liegt. Ich kann den Aufsteiger noch nicht einschätzen."

SG Sonnenhof Großaspach

Benedikt Röcker, Sportlicher Leiter: "Für mich sind die Stuttgarter Kickers der klare Topfavorit. Dahinter wird es im Kampf um Platz zwei richtig spannend. Der 1. CfR Pforzheim, der FC 08 Villingen, auch der FSV 08 Bissingen und der 1. Göppinger SV mit seinem Königstransfer Mijo Tunjic sind im Rennen um die vorderen Ränge dabei. Wir selbst wollen uns natürlich auch vorne festbeißen, aber man darf nicht vergessen, dass wir nach dem Abstieg kadertechnisch praktisch bei Null beginnen mussten."

Arash Yahyaijan: "Beim Regionalliga-Absteiger gab es sehr viele Veränderungen. Man hat bei den Stuttgarter Kickers gesehen, wie schwer es nach einem Abstieg in die Oberliga ist, die Rückkehr in die Regionalliga zu schaffen. Das ist eine gute Mannschaft, die sich aber erst wohl finden muss. Aber die SG Großaspach wird schon oben mitspielen."

Stuttgarter Kickers

Marc Stein, Sportdirektor: "Grundsätzlich haben wir eine sehr gefestigte Mannschaft. Unser Anspruch und Ziel ist es, die Punktzahl und die Siege, die wir 2021/22 erreicht haben, zu bestätigen oder sogar zu übertreffen. Dass das ein hartes Stück Arbeit für uns wird, steht außer Frage. Die SG Sonnenhof Großaspach, der FC 08 Villingen, der 1. CfR Pforzheim, aber auch der 1. Göppinger SV und der FC Nöttingen mit den Verpflichtungen von Mijo Tunjic und Anton Fink werden vorne mitmischen wollen."

Arash Yahyaijan: "Wenn alles normal läuft, holen die Stuttgarter Kickers wieder um die 90 Punkte, feiern die Meisterschaft. In Sachen Kaderbreite kann da kein Kontrahent mithalten, dazu haben die Degerlocher mit Stürmer Kevin Dicklhuber den wohl besten Spieler der Oberliga BW in den Reihen. Das ist der klare Titelfavorit!"

TSG Backnang

David Pfeiffer, Trainer: "Ich denke, die Stuttgarter Kickers sind in der vergangenen Saison so hauchdünn gescheitert, da ist der Regionalliga-Aufstieg diesmal ein Muss. Die SG Sonnenhof Großaspach wird auch bestrebt sein, um den sofortigen Wiederaufstieg mitzuspielen. Den 1. CfR Pforzheim und den 1. Göppinger SV sehe ich auch vorne dabei, genauso den FC Nöttingen. Nach den Abgängen von Mario Marinic, den Maier-Zwillingen oder auch Niklas Pollex wollen wir zunächst einmal nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen, dann sieht man weiter."

Arash Yahyaijan: "Die TSG Backnang war als Dritter die Überraschungsmannschaft der vergangenen Runde, hat aber nun zahlreiche wichtige Spieler abgeben müssen. Nach diesem Umbruch muss man abwarten, welche Rolle Backnang spielen kann."

1. Göppinger SV

Gianni Coveli, Trainer: "Absteiger SG Sonnenhof Großaspach und die Stuttgarter Kickers arbeiten unter Profibedingungen. Sie müssen schon viel falsch machen, wenn sie nicht das Titelrennen unter sich ausmachen. Viel versprechen wir uns von unserem Neuzugang Mijo Tunjic. Mijo soll unsere Vielzahl an Chancen, die wir kreieren, effizient in Tore ummünzen. Schaffen wir das, werden wir auch im ersten Drittel landen. Das Ziel Aufstieg auszugeben ist für uns aber utopisch, solange Mannschaften in der Liga sind, die unter Profibedingungen arbeiten."

Arash Yahyaijan: "Der 1. Göppinger SV verfügt über eine eingespielte und erfahrene Mannschaft. Neuzugang Mijo Tunjic ist immer für 15 bis 20 Tore gut. Die spielen auch oben mit."

FV Ravensburg

Tobias Flitsch, Trainer: "Schon allein aufgrund der starken vergangenen Saison mit erspielten 91 Punkten sind die Stuttgarter Kickers der absolute Topfavorit. Der FC 08 Villingen, der 1. CfR Pforzheim, der 1. Göppinger SV und die SG Sonnenhof Großaspach werden um Platz zwei spielen. Villingen hat sich gut verstärkt. Wenn mir alle Spieler zur Verfügung stehen, können wir an Platz fünf rankommen."

Arash Yahyaijan: "Der FV Ravensburg musste zuletzt lange um den Klassenerhalt zittern. Nun ist nicht nur ein neuer Trainer da, sondern auch neue Spieler, darunter viele Talente. Ravensburg landet im sicheren Mittelfeld."

SSV Reutlingen

Albert Lennerth, Trainer: "Die Stuttgarter Kickers hatten vergangene Saison 91 Punkte geholt, am Ende 23 Zähler Vorsprung auf den Tabellendritten, von daher sind sie der Topfavorit. Aber auch die SG Sonnenhof Großaspach, der 1. CfR Pforzheim, der FC 08 Villingen und der 1. Göppinger SV werden sich vorne tummeln. Wir hatten die vergangenen drei, vier Jahre mit dem Kampf gegen den Abstieg zu tun, jetzt peilen wir eine sorgenfreie Saison mit einem einstelligen Tabellenplatz an."

Arash Yahyaijan: "Ich habe gehört, dass der SSV Reutlingen in Sachen Geld etwas abspecken musste. Auch Reutlingen sehe ich am Ende der Saison im Tabellenmittelfeld."

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Oliver Dense, Sportlicher Leiter: "Topfavorit sind sicherlich die Stuttgarter Kickers, dahinter sehe ich den 1. CfR Pforzheim. Eine gute Rolle traue ich auch dem FC 08 Villingen zu. Absteiger SG Sonnenhof Großaspach muss sich nach dem Umbruch erst noch finden. In den vergangenen Jahren wurden wir immer als einer der Mitfavoriten gehandelt, doch nun hat uns keiner auf der Rechnung. Gelingt uns ein Lauf, können wir dennoch vielleicht ins obere Drittel vorstoßen."

Arash Yahyaijan: "Der FSV Bietigheim-Bissingen besitzt eine spannende Mannschaft. Es kamen alleine aus Freiberg fünf, sechs Spieler. Ich sehe Bietigheim am Ende weit vorne."

Sport-Union Neckarsulm

Walter Thomae, Trainer: "Ganz ehrlich, ich habe mich noch gar nicht so sehr mit unseren Konkurrenten beschäftigt. Aber klar ist, dass sich – auf Sicht gesehen – die professionelle Arbeit bei der SG Sonnenhof Großaspach und den Stuttgarter Kickers auszahlen wird. Mein Ziel ist es, jeden einzelnen Spieler besser zu machen."

Arash Yahyaijan: "Die Sport-Union Neckarsulm ist für mich auch ein Kandidat für das Tabellenmittelfeld."

FSV Hollenbach

Martin Kleinschrodt, Trainer: "Die Stuttgarter Kickers sind für mich der Topfavorit. Absteiger SG Sonnenhof Großaspach wird am Ende auch eine gute Mannschaft zusammenhaben. Den FC Nöttingen schätze ich ebenfalls stark ein. Entscheidend wird sein, wie schnell sich unsere vielen jungen Spieler dem höheren Niveau anpassen."

Arash Yahyaijan: "Wir kennen den FSV Hollenbach ja gut aus früheren Jahren. Doch die jetzige Aufsteigermannschaft kann ich noch nicht beurteilen."

FC Holzhausen

Pascal Reinhardt, Trainer: "Für mich sind eindeutig die Stuttgarter Kickers der Favorit auf den Titel. Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach wird am Ende auch weit oben stehen. Dahinter scharren einige Clubs mit den Hufen – wie zum Beispiel der FC 08 Villingen, der 1. CfR Pforzheim, der 1. Göppinger SV, die TSG Backnang oder auch der FC Nöttingen mit seinem prominenten Neuzugang Anton Fink. Für uns als Neuling zählt nur der Klassenverbleib."

Arash Yahyaijan: "Den FC Holzhausen kennen wir aus Freundschaftsspielen. Das werden neue Oberliga-Derbys, auf die ich mich sehr freue. Der Kader ist zusammengeblieben – inklusive Top-Torjäger Janik Michel. Dort herrscht große Euphorie. Holzhausen könnte ein Überraschungsteam werden, wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben."