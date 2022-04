1 Der Nullachter Nico Tadic (rechts) lässt in dieser Szene den Linxer Robin Mörmann stehen. Foto: Eibner

Der FC 08 Villingen entschied am Mittwochabend das Südbaden-Derby beim SV Linx mit 2:1 (2:0) für sich. Tevfik Ceylan und Ibrahima Diakitè erzielten gegen damit weiter akut abstiegsbedrohte Ortenauer die Treffer.















"Wir wollen nach dem 1:0-Sieg in Dorfmerkingen nachlegen", hatte 08-Trainer Marcel Yahyaijan vor dem 31. Saisonspiel seiner Schützlinge betont. "Natürlich sollten wir das Heimspiel gegen Villingen gewinnen, den Nullachtern würde dies ja nicht groß wehtun", wusste SV-Coach Thomas Leberer, dass für die Linxer im heimischen Hans-Weber-Stadion eigentlich nur ein Dreier zählte.

Die Personalien

Beide Übungsleiter mussten am Mittwochabend auf zahlreiche Spieler verzichten. Im Vergleich zur Partie in Dorfmerkingen stellte Marcel Yahyaijan seine Startelf nur auf einer Position um. Für Mokhtar Boulachab durfte Daniel Wehrle von Beginn an sein Können zeigen, Spielmacher Erich Sautner stand erstmals seit seiner Oberschenkelverletzung wieder im Kader. Auf Seiten der Linxer saß der zuletzt verletzte Ex-Nullachter Keven Feger auf der Bank.

Die erste Halbzeit

Die Villinger machten vor rund 150 Zuschauern sofort mit hohem Pressing klar, dass sie dem südbadischen Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt keine Schützenhilfe leisten wollten. Gutes Zweikampfverhalten, schnelles Umschalten, viele Standards und erste Chancen von Tevfik Ceylan (10., starke Parade von SV-Goalie Sinan Süme) und Frederick Bruno (14.) – den Gästen gehörte die Anfangsphase. Nach 24 Minuten veredelte Ceylan eine schöne Kombination über Leon Albrecht und Ibrahima Diakitè mit dem verdienten 1:0. Auch nach dem zweiten Saisontreffer des Rückkehrers blieben die Villinger am Drücker. Erst nach gut einer halben Stunde tauchte Linx erstmals gefährlich vor 08-Torhüter Ibrahima Sy auf, doch Robin Mörmann (32.) traf aus sieben Metern den Ball nicht richtig. Mitten in die kleine SV-Drangphase bewies dann Diakitè (40.) wieder einmal, dass er einfach extrem torgefährlich ist. Vor seinem zehnten Treffer im erst 13. Saisonspiel hatte der Franzose dem Linxer Routinier Adrian Vollmer den Ball "geklaut", dann überlegt abgeschlossen.

Die zweite Halbzeit

Mauro Chiurazzi (48.) und Leon Albrecht (55.) hätten früh für die Entscheidung sorgen können. Stattdessen unterlief Ibrahima Sy eine Ecke, Maxime Foulon (65.) köpfte ohne Mühe ein. Mit dem eingewechselten Keven Feger (68.) sollte schnell der 2:2-Ausgleich her, auf Seiten der Nullachter wollte der für Nico Tadic gekommene Erich Sautner (73.) das Offensivspiel noch einmal beleben. Als Gabriel Cristilli (83.) für Kamran Yahyaijan eingewechselt wurde, sprach weiter viel für den sechsten Auswärtssieg der Runde. Zwar vergab Ceylan (86.) noch eine gute Chance, doch um 20.19 Uhr war der verdiente Dreier der Villinger unter Dach und Fach.

Die Statistik

SV Linx: Süme – Gülsoy, Recht, Vollmer (59. Sepp), Meyer (68. Feger), Assenmacher, Hertrich (78. Tasli), Foulon, Dussot (60. Martin), Aras, Mörmann.FC 08 Villingen: Sy – Bruno, Ovuka, Chiurazzi – Busam (64. Zölle), Wehrle (53. Boulachab), Albrecht, Tadic (73. Sautner), Ceylan – K.Yahyaijan (83. G. Cristilli), Diakitè.Tore: 0:1 Ceylan (25.), 0:2 Diakitè (40.), 1:2 Foulon (65.).

Schiedsrichterin: Sonja Reßler (Mannheim).

Gelbe Karten: Meyer, Aras, Feger/Chiurazzi.Ampelkarte: Aras (90. +3).

Zuschauer: 150.