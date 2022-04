2 Die beiden Villinger Leon Albrecht (links) und Nico Tadic (rechts) stoppen in dieser Szene den Dorfmerkinger Noah Feil. Foto: Eibner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Spfr. Dorfmerkingen – FC 08 Villingen 0:1 (0:1). Der FC 08 Villingen hat sein Auswärtsspiel in der Oberliga am Samstag nach einer überzeugenden Leistung in Dorfmerkingen mit 1:0 gewonnen. Ibrahima Diakité (33. – sein neuntes Saisontor) traf entscheidend.















Link kopiert

Damit schaffte der FC 08 nach drei Spielen ohne Sieg die Wende. Die insgesamt zurückgelegten 496,82 Kilometer am Samstag hatten sich also für die Villinger bei ihrer weitesten Auswärtsfahrt in dieser Saison gelohnt. Von 8.30 Uhr am Vormittag bis um 20 Uhr am Abend waren die Nullachter unterwegs.