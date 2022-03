1 Der Villinger Torwart Ibrahima Sy und der Göppinger Max Hölzli (links) werden wohl keine besten Freunde mehr. Foto: Eibner

Was sich an der Göppinger Hohenstaufenstraße 116 in der 24. Minute abspielte, ärgert Marcel Yahyaijan auch noch am Donnerstag. "Das 1:0 der Göppinger hätte nie zählen dürfen, war irregulär", konnte der Trainer die Entscheidung von Marco Öttl (Oberpolling) nicht nachvollziehen. "Der junge Schiedsrichter hat die Situation ja nicht einmal selbst gesehen, hat sich dann bei seinem ebenso jungen Assistenten informiert", spricht der Villinger Übungsleiter von einer "Fehlentscheidung" des 25-jährigen Referees.